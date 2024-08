Les véhicules continuent de figurer en tête de liste des produits d'exportation allemands.

Au cours des six premiers mois de l'année, les exportations allemandes ont connu une baisse. Le secteur automobile reste le principal exportateur, mais il a également connu une baisse. Malgré une baisse de la demande et une concurrence accrue de la Chine, les véhicules restent le produit d'exportation principal de l'Allemagne. Selon l'Office fédéral de la statistique, les exportations de voitures et de pièces automobiles ont diminué de 2,4 % par rapport à l'année précédente, mais avec une valeur de 135,3 milliards d'euros, elles restent la principale marchandise exportée d'Allemagne.

À la deuxième place, on trouve les machines, évaluées à 109,6 milliards d'euros (-4,4 %), suivies des produits chimiques, également évaluées à 71,8 milliards d'euros (-4,4 %). Les principales marchandises importées étaient également des véhicules et des pièces automobiles, évaluées à 73,0 milliards d'euros (-4,2 %), suivies des dispositifs de traitement des données, évaluées à 64,3 milliards d'euros (-9,8 %).

Dans l'ensemble, les exportations allemandes ont diminué de 1,6 % pour atteindre 801,7 milliards d'euros de janvier à juin. "Tout comme les années précédentes, les États-Unis étaient le principal marché pour les biens allemands au premier semestre 2024", ont souligné les statisticiens. Des marchandises d'une valeur de 80,7 milliards d'euros y ont été expédiées. La France (62,4 milliards d'euros) et les Pays-Bas (57,6 milliards d'euros) ont occupé la deuxième et la troisième place parmi les principaux destinataires de produits "Fabriqué en Allemagne".

Des marchandises d'une valeur de 662,8 milliards d'euros ont été importées en Allemagne au cours des six premiers mois de l'année, soit 6,2 % de moins qu'à la même période de l'année précédente. Les principales marchandises provenaient à nouveau de la République populaire de Chine (73,5 milliards d'euros). Les Pays-Bas (49,6 milliards d'euros) et les États-Unis (46,0 milliards d'euros) ont occupé la deuxième et la troisième place parmi les principaux pays fournisseurs.

L'Allemagne a enregistré les plus importants excédents commerciaux dans ses échanges avec les États-Unis (34,7 milliards d'euros), la France (27,5 milliards d'euros) et le Royaume-Uni (23,0 milliards d'euros) à mi-parcours. "Plus de marchandises ont été importées de Chine que

