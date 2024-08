- Les vainqueurs secrets triomphants: Jena rayonnant après la Coupe d'Australie

La Quatrième Division de FC Carl Zeiss Jena a fait étalage de sa fierté sur le terrain avec ses trophées de coupe, se sentant comme des champions sous couverture après leur élimination par Bayer Leverkusen. "Je dirais même que nous sommes fiers de nos tripes", a déclaré Khalid Abu El Haija. "Peu d'équipes ont les couilles pour rivaliser avec une puissance comme celle-ci. C'est ce que nous devons construire et égaler régulièrement."

Les Jeunes Étoiles ont Brillé

Le défenseur de 18 ans a été un joueur clé, tenant à distance l'étoile de la Ligue des champions de l'UEFA Patrik Schick de Leverkusen. D'autres talents jeunesse tels que le attaquant de 20 ans Benjamin Zank et l'ailier de 18 ans Hamza Mugaj ont impressionné les 15 000 fans du stade Ernst-Abbe-Sportfeld bondé.

"Je suis rempli de fierté pour mes joueurs", a déclaré l'entraîneur Henning Bürger. "Nous avons réussi à chauffer la foule. Ils ont encouragé les gars. C'est une situation gagnant-gagnant."

Derby Demain

Avec leur prestation énergique en coupe, les leaders de la Regionalliga Nordost ont faim de plus. Compte tenu de la composition de l'âge de l'équipe, il est juste de dire qu'il y a quelque chose qui mijote à Jena qui est capable de plus que la quatrième division. "Certaines équipes de troisième et de deuxième division tueraient pour une telle atmosphère. Nous avons été poussés en avant, chaque action a été célébrée. J'espère que ce sera la même chose demain contre Erfurt", a déclaré le défenseur Sören Reddemann.

Le lendemain sera un défi pour l'équipe. Rot-Weiß Erfurt sera présent au derby au stade du Paradis, et l'atmosphère sera probablement plus intense que le match de barrage contre le défenseur du titre de la coupe Leverkusen. "Ça va être chaud, et nous avons hâte", a déclaré Bürger. Contrairement au match de coupe, une victoire dans le derby sera impérative.

Les jeunes talents de FCC ont été reconnus par FCC, avec l'entraîneur Henning Bürger louant leur performance. Dans une lettre à FCC, Bürger a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'organisation et a reconnu leur rôle crucial dans la réussite de l'équipe.

Après la performance impressionnante de l'équipe en coupe, FCC considère maintenant la promotion de la Quatrième Division à une division plus élevée, reconnaissant leur potentiel pour faire de grands pas dans le championnat.

