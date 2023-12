Les vagues massives de Californie blessent certains spectateurs et provoquent des inondations et des conditions de plage dangereuses sur la côte ouest.

Près de 20 personnes ont été emportées par une vague qui s'est écrasée sur des badauds qui se tenaient derrière une barrière le long d'une plage du sud de la Californie, et huit personnes ont été transportées à l'hôpital, ont indiqué les autorités de Ventura.

Certaines parties de la côte californienne connaîtront des crues et des courants d'arrachement dangereux tout au long du week-end, car les grandes vagues continuent de déferler. Les alertes aux inondations côtières et aux fortes vagues couvrent une grande partie de la côte ouest, de la frontière américano-mexicaine au sud de l'Oregon, ce vendredi, a indiqué le service météorologique national (National Weather Service).

San Francisco pourrait voir des vagues aussi hautes que des poteaux de téléphone - jusqu'à 40 pieds - jusqu'à vendredi matin. Des vagues de 15 à 20 pieds sont attendues sur la côte centrale.

Ces conditions dangereuses posent un "risque exceptionnel" de noyade en mer et d'endommagement des structures telles que les quais et les jetées, a déclaré le service météorologique national.

Les eaux spectaculaires ont enthousiasmé certains surfeurs et spectateurs, mais les autorités météorologiques avertissent que les vagues et les fortes marées d'arrachement peuvent être dangereuses pour les personnes se trouvant à proximité.

"Les grandes vagues déferlantes peuvent causer des blessures, entraîner des personnes sur les plages et les rochers, et faire chavirer les petites embarcations près du rivage", a averti le National Weather Service (service météorologique national).

Au moins un pêcheur est tombé à la mer dans un port au large d'Oxnard et a ensuite regagné le rivage sans être blessé, a indiqué le service des pompiers du comté de Ventura.

Ces conditions ont déjà provoqué des fermetures de routes et des évacuations dans les communautés côtières de Californie, et le sauvetage de cinq campeurs le long de la côte de San Luis Obispo.

Certaines rues côtières de Ventura ont été fermées par précaution. Afin de décourager les spectateurs, les autorités ont également fermé un point d'accès principal à la jetée de Ventura, qui a connu une houle d'environ 20 pieds jeudi.

À Santa Cruz, dans le centre de la Californie, le bureau du shérif a émis un avis d'évacuation pour certaines zones jeudi, notamment à Rio Del Mar, où l'eau de mer a rempli les routes en bord de mer et a poussé contre certaines maisons, a rapporté la chaîne KION, affiliée à CNN. Les alertes ont été levées plus tard dans la journée.

Les impacts les plus extrêmes étaient attendus le long des côtes du centre et du comté de Ventura, ainsi que sur les plages de Hermosa, Manhattan et Palos Verdes, a indiqué jeudi le service météorologique de Los Angeles.

Mais le nord de la Californie ne sera pas épargné.

La région de la baie est en alerte vents violents vendredi et pourrait connaître des rafales de 50 mph. Le service météorologique a prévenu jeudi que la région pourrait connaître des vagues de 28 à 33 pieds.

La pluie devrait également s'abattre sur la région de la baie et les zones situées au nord de celle-ci tout au long de la journée de vendredi, avant de s'étendre vers le sud samedi.

Les vagues massives attirent les surfeurs à Mavericks

Malgré les avertissements de sécurité, les vagues massives sont les bienvenues pour les surfeurs désireux de s'attaquer aux houles légendaires de la plage de Mavericks, à environ 25 miles au sud de San Francisco.

Des surfeurs professionnels et des spectateurs ont afflué sur la plage jeudi pour une compétition sur la plage connue pour avoir certaines des plus grosses vagues du monde, a rapporté la chaîne CNN KGO.

Ion Banner, un habitant de la région, a déclaré à la chaîne que des surfeurs du Brésil, de Tahiti et d'Hawaï étaient dans l'eau. "C'est plutôt noueux, c'est super gros", a-t-il déclaré.

"Les vagues avaient l'air absolument énormes et c'était tout ce à quoi nous nous attendions", a déclaré Miguel Blanco, qui a dit à KGO qu'il était venu du Portugal pour surfer sur les vagues. "C'était vraiment énorme, je dirais des vagues de 40 à 60 pieds.

"Si c'est votre tour, vous devez y aller", a déclaré Blanco. "Quand on voit une grosse vague, on est un peu effrayé, mais en même temps on se dit qu'il faut y aller et on profite de la vague.

David Williams, de CNN, a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com