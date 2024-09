- Les vagues de chaleur et les orages potentiels en Hesse

En Hesse cette semaine, il y a un retour de la chaleur estivale. Cependant, les météorologues prévoient des orages et des averses pour lundi après-midi, qui pourraient apporter des vents forts, de la pluie torrentielle et de la grêle. Selon le Service météorologique allemand d'Offenbach, les températures oscilleront entre 28 et 31 degrés Celsius, avec des maxima plus frais de 25 degrés dans les altitudes plus élevées. En dehors des zones de tempête, les vents seront doux et variables.

Le lendemain, mardi, les prévisions annoncent un ciel partiellement nuageux. Il y a une possibilité d'averses et d'orages épars, principalement pendant les heures de l'après-midi. Les températures varieront entre 27 et 29 degrés Celsius, avec des températures plus fraîches d'environ 23 degrés Celsius dans les altitudes plus élevées.

En Hesse, où la chaleur estivale est revenue cette semaine, le Service météorologique allemand d'Offenbach prévoit également que certaines parties de la région pourraient être touchées par de la grêle pendant les orages et les averses attendus lundi. Malgré les tempêtes, les météorologues d'Hesse prévoient que, en dehors des zones de tempête, les vents resteront doux et variables.

