- Les vacances et le temps d'été font bondir les autoroutes.

Un soleil radieux et la fête de l'Assomption de Marie dans de nombreuses régions de Bavière ont entraîné une forte circulation, en particulier sur les autoroutes menant vers le sud et les destinations touristiques. Les A8, A9 et A3 ont été particulièrement touchées, avec des embouteillages. Les retours des régions de vacances et des chantiers ont également contribué aux temps d'attente plus longs, selon les rapports de la police et de l'ADAC. Les principaux axes de circulation à Munich et vers les régions alpines étaient particulièrement congestionnés.

Selon le service météorologique allemand (DWD), la météo en Bavière sera changeante dans les jours à venir, avec un mélange de soleil, d'orages et de pluie. Le vendredi commence avec du soleil et des nuages, mais des orages forts peuvent se développer au sud du Danube à partir de midi, apportant localement de fortes pluies et des rafales de vent. En Franconie et en Haut-Palatinat, il resteramostly dry, with highs between 27 and 32 degrees.

Le samedi, le DWD prévoit une chaleur étouffante, avec des températures entre 25 et 29 degrés. Bien qu'il ne pleuve que par intermittence en Franconie, il y aura plus de précipitations et d'orages dans d'autres parties de la Bavière.

Le dimanche sera mostly cloudy with showery and partly thunderstormy rain. Temperatures will range from 20 degrees in the Allgäu to 26 degrees at the lower Danube.

Despite the anticipated weather changes, many people are still planning to celebrate Mary's Assumption into Heaven this weekend, contributing to ongoing traffic congestion on major routes like the A8, A9, and A3. This traditional celebration, held annually on August 15, is a significant event in the Catholic faith and draws large crowds, sometimes leading to unpredictable traffic situations.

Lire aussi: