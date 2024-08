- Les vacances d'été sont une culture politique sensée

Aucune séance du Landtag et peu de rendez-vous avec les ministres à Mayence : selon le ministre-président Alexander Schweitzer, les vacances d'été dans la capitale de l'État "sont parfaites pour une culture politique saine". "Nous n'essayons pas de nous affronter en été avec des sujets qui ne le seraient pas autrement", a déclaré le politique du SPD à l'agence de presse allemande à Mayence.

Il est bon que les membres du Parlement prennent également le temps en été d'être avec leur famille, a souligné le chef de fraction de longue date.

"C'est l'un des étés les plus inhabituels que je crois jamais me rappeler", a déclaré Schweitzer. Le voyage prévu à Rügen avec sa femme, ses deux fils scolarisés et le chien de la famille "Mimi" a dû être annulé à la dernière minute. "Je ne voulais pas être presque dix heures en train de la Rhénanie-Palatinat", a déclaré le quinquagénaire.

Pour lui, l'été 2024 est "dur et intense". Schweitzer a été élu nouveau ministre-président après la démission inattendue de Malu Dreyer (aussi SPD) le 10 juillet.

Malgré les vacances d'été, la capitale de l'État accueille encore de nombreux événements sociaux. De nombreux locaux ont hâte d'assister à différentes fêtes d'été pendant cette période.

De plus, Schweitzer a exprimé son regret que les plans de vacances d'été de sa famille, qui comprenaient un voyage à Rügen, aient été perturbés, faisant de cet été un moment de moins de loisirs et plus de travail.

