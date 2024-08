Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad dans l'UE ont désormais la possibilité de supprimer l'App Store d'Apple de leurs appareils.

Selon les affirmations des entreprises, seuls les paramètres de l'application et le dispositif lui-même seront non supprimables à l'avenir. Cependant, les consommateurs de l'UE peuvent toujours modifier les paramètres dans les navigateurs, les services de messagerie, les appels et diverses applications.

Le succès d'Apple est en grande partie dû à sa gamme de dispositifs fonctionnant de manière fluide ensemble. Cependant, les utilisateurs ont été limités à l'utilisation de l'App Store d'Apple ou d'autres applications maison pour accéder aux offres tierces.

Depuis plus d'un an, il y a un différend entre Bruxelles et la corporation Apple concernant le Règlement sur les marchés numériques (DMN), avec des procédures et des menaces. "Les règles de l'App Store entravent le DMN, elles empêchent les développeurs d'applications d'inciter les consommateurs à utiliser d'autres canaux de distribution pour les offres et le contenu", a déploré la Commission européenne dans un communiqué préliminaire suite à une enquête.

Si l'UE valide cette analyse initiale et qu'Apple ne modifie pas ses règles de l'App Store, la corporation encourt une amende allant jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires mondial. Compte tenu des ventes de l'année dernière, cela représenterait plus de 30 milliards d'euros. En cas de récidive, l'UE menace même des amendes allant jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires mondial. Le mois dernier, Apple a annoncé des changements.

Apple a toujours défendu son système fermé en invoquant des préoccupations de sécurité, affirmant que les utilisateurs sont protégés contre les infiltrations de logiciels malveillants et les violations de données grâce à ce système. Dans son annonce sur le site Web du développeur, la société a désormais explicitement déclaré que seuls les navigateurs alternatifs peuvent être proposés sur ses dispositifs s'ils répondent à des "normes de confidentialité et de sécurité" spécifiques.

Outre l'UE, des entreprises comme la société de jeux vidéo Epic Games et le service de streaming Spotify contestent également les réglementations actuelles d'Apple, car elles doivent payer des frais à Apple pour installer leurs programmes via l'App Store d'Apple.

