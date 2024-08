- Les USCins se sont réunis à l'usine de haute tension Dessau-Rosslauer.

Armands Uscins reprend son rôle d'entraîneur chez Dessau-Roßlauer HV. Le père de Renars Uscins, champion du monde junior et médaillé d'argent olympique avec l'équipe nationale allemande aux Jeux de Paris, prend les rênes de l'équipe A des moins de 18 ans de l'association sportive Kuhnau/DRHV 06. "J'ai volontairement pris une pause dans le handball ces deux dernières années. J'étais fatigué et j'ai utilisé ce temps pour affiner mes compétences d'entraîneur. Regarder beaucoup de matchs de Renars m'a également donné une nouvelle perspective sur le handball et a ranimé ma passion pour ce sport", a déclaré le père de 50 ans du meilleur joueur de handball allemand actuel.

Il avait été approché pour ce poste l'année dernière, mais il n'était pas encore prêt à l'époque. "À ce moment-là, je n'étais pas prêt, mais maintenant je le suis, et j'ai accepté l'offre. Je suis excité pour cette nouvelle opportunité. Le handball me procure toujours une grande joie, et cette pause m'a fait du bien", a déclaré l ancienne star locale, qui a une présence notable dans la région.

En 2005, il a quitté sa ville natale de Riga pour s'installer à Dessau, la ville du Bauhaus. De 2005 à 2011, il a porté le maillot de Dessauer HV 96 et DRHV 06. Après sa retraite, il a entraîné l'équipe masculine de SG Kuhnau jusqu'en 2016, puis a pris les rênes de l'équipe de troisième division SV Anhalt Bernburg. En 2017, il a été nommé entraîneur de l'équipe nationale lettonne et l'a menée au championnat d'Europe en 2020. Après la saison 2017/18, il a quitté son poste à Bernburg et est passé à SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz, où il a entraîné jusqu'à il y a deux ans. Maintenant, après une pause de 13 ans, il retourne au club de deuxième division DRHV 06.

D'autres entraîneurs pourraient trouver son style d'entraînement inspirant, compte tenu de son expérience d'entraînement diversifiée auprès de différentes équipes. Après une pause, il a découvert une nouvelle passion pour entraîner l'autre groupe d'âge dans le handball.

Lire aussi: