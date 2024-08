Les USA font la promotion de la Serbie dans la bataille de basket

L'équipe de basket-ball des États-Unis a dû lutter longtemps avant que son comeback tardif ne soit couronné de succès. La nouvelle Dream Team a eu du mal contre la Serbie. Maintenant, la médaille d'or n'est plus qu'à un victoire pour les superstars.

Le grand favori USA a évité de justesse une sortie surprise en demi-finales olympiques de basket-ball, battant le vice-champion du monde Serbia 95:91 (43:54) à l'arène Bercy de Paris. Menés par les stars de la NBA LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, les Américains ont remonté un retard de 13 points en quart temps final.

La finale pour la médaille d'or aura lieu samedi à 21h30, opposant le vainqueur des quatre derniers Jeux Olympiques aux hôtes français. Les Français ont Previously upset le champion du monde l'Allemagne 73:69, brisant les rêves de médaille d'or de Dennis Schröder et ses coéquipiers. L'Allemagne jouera pour le bronze contre la Serbie à 11h00 samedi, avec l'ancien entraîneur allemand Svetislav Pesic sur le banc serbe.

Le vice-champion du monde ne montre aucun respect

La deuxième demi-finale à l'arène Bercy a commencé par un spectacle de Stephen Curry. L'étoile des Golden State Warriors a marqué 14 des 15 premiers points américains, dont quatre paniers à trois points. Curry a même regardé vers le banc américain avant que son dernier panier à trois points ne rentre. En fin de compte, il était le meilleur marqueur avec 36 points.

Mais les Serbes n'étaient pas impressionnés. Au contraire. Les vice-champions du monde n'ont montré aucun respect pour les étoiles de la NBA et ont mené de 17 points à un moment donné. À la mi-temps, les Serbes menaient encore étonnamment de 11 points (54:43).

Au troisième quart, il semblait que les Américains étaient enfin en train de réaliser l'importance de la situation et de relever leur niveau de jeu. L'équipe de l'entraîneur Steve Kerr a réduit l'écart à sept points (59:66), et l'arène s'attendait à un retournement de situation. Mais les Serbes n'ont pas reculé - bien au contraire. Ils menaient de 13 points (76:63) à l'entrée du dernier quart.

Mais ensuite, les superstars ont pris le relais. James a égalisé à 84:84, et Curry a remis les États-Unis en tête pour la première fois depuis le début du match (87:86). Les Serbes ont continué à se battre, mais ils ont manqué de peu l'exploit.

Dans le match de demi-finale intense, le vice-champion du monde Serbia n'a montré aucun respect pour les joueurs étoiles de l'équipe de basket-ball des États-Unis, prenant une avance de 17 points. despite the Americans' efforts in the third quarter to close the gap, Serbia managed to maintain their advantage, leading by 13 points heading into the final quarter.

Lire aussi: