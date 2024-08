Les universités situées à l'est démontrent un talent remarquable pour l'innovation.

En Allemagne, pour 1 000 étudiants, environ deux inventions reçoivent un brevet. Cependant, les réalisations des systèmes d'enseignement supérieur de Saxe et de Thuringe sont remarquablement supérieures. Cela peut être dû à la culture pro-innovation présente dans de nombreuses universités de ces régions.

Un rapport récent de l'Institut de l'économie allemande (IW Cologne) rapporté par les journaux du groupe de médias Funke révèle que les universités saxonnes et thuringiennes ont déposé 5,1 demandes de brevet pour 1 000 étudiants entre 2017 et 2021, soit plus du double de la moyenne nationale de 2,0 demandes de brevet pour 1 000 étudiants.

La moyenne nationale a été suivie par la Bade-Wurtemberg (3,2 demandes pour 1 000 étudiants), Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (2,9) et Saxe-Anhalt (2,7).

Le responsable de l'étude et expert en brevets de l'IW, Oliver Koppel, a déclaré aux journaux Funke que la présence croissante d'inventeurs étrangers était un facteur important pour la force des brevets de l'Est. Il a également mentionné que le rôle des chercheurs allemands était prévu pour diminuer en raison de facteurs démographiques.

L'Académie des mines de Freiberg prend la tête

Selon Koppel, l'ouverture envers la collaboration internationale est un facteur clé pour le succès continu des universités de l'Est dans le domaine des brevets. À l'approche des élections régionales en Saxe et en Thuringe, il a souligné que la nécessité de poursuivre la collaboration internationale était cruciale pour maintenir les réalisations actuelles. Entre 2017 et 2021, 19,3 % de toutes les demandes de brevet dans le secteur de l'enseignement supérieur ont été déposées par des inventeurs étrangers.

L'Université technique Bergakademie Freiberg a pris la tête en termes d'activités de brevet, enregistrant 23,6 demandes de brevet pour 1 000 étudiants. L'École de médecine de Hanovre et l'Université technique d'Ilmenau ont respectivement occupé la deuxième et la troisième place, avec 13,6 et 12,5 demandes de brevet pour 1 000 étudiants. L'Université technique de Dresde a classé quatrième avec 9,5 demandes. Bergakademie Freiberg a également été en tête en termes de nombre total d'inventions brevetées entre 2017 et 2021.

L'expert de l'IW, Oliver Koppel, attribue la force relative des universités de l'Est à leur historique accent mis sur les sciences techniques et naturelles. Il a également déclaré que les universités de l'Est plaçaient une grande valeur sur la recherche, le développement et les demandes de brevet, et que cette culture était fortement encouragée dans les accords de performance du personnel universitaire.

La performance supérieure des systèmes d'enseignement supérieur de Saxe et de Thuringe en matière de demandes de brevet peut être attribuée à leur fort accent mis sur la recherche et le développement, comme l'a reconnu l'expert en brevets de l'IW, Oliver Koppel. L'éducation joue un rôle crucial dans le développement de cette culture pro-innovation, incitant les universités de ces régions à déposer plus de demandes de brevet que la moyenne nationale.

