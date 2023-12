Les universités américaines d'élite sont confrontées à une crise politique qu'elles ne peuvent contrôler

Tout d'abord, les présidents de trois grandes universités se sont montrés équivoques lors d'une audition au Congrès sur la question apparemment évidente de savoir si le fait d'appeler au génocide des Juifs enfreignait le code de conduite de leur université.

Aujourd'hui, Claudine Gay, présidente de Harvard, est mêlée à une controverse sur le plagiat qui pose la question de savoir si les normes académiques appliquées aux étudiants s'appliquent également à ceux qui se trouvent au sommet de la tour d'ivoire. Confrontée à un flot d'allégations, elle demande des corrections supplémentaires de ses travaux antérieurs, après avoir publié la semaine dernière des corrections pour deux articles scientifiques qu'elle a rédigés dans les années 2000. Une commission de la Chambre des représentants, dirigée par le GOP, est en train d'élargir une enquête existante sur Harvard pour y inclure les allégations de plagiat.

Ces deux controverses mettent en lumière le fait que les républicains, y compris M. Trump, considèrent les universités - tout comme les tribunaux, la bureaucratie professionnelle à Washington et les médias - comme des institutions d'élite qu'ils peuvent dénigrer à des fins politiques. Ce discours joue un rôle important dans les messages populistes anti-establishment du GOP, alors que M. Trump envisage de revenir à la Maison Blanche après les élections de 2024.

Si les attaques de la droite contre les universités les plus prestigieuses du pays sont clairement motivées par des considérations politiques, les controverses se déroulent également à un moment délicat pour l'enseignement supérieur. Les universités d'élite sont également secouées par des allégations selon lesquelles elles sont entachées par les doctrines politiques de la gauche et que les collèges deviennent moins un lieu de préparation des nouvelles générations qu'un incubateur d'idéologie radicale.

La nouvelle controverse au sujet de Mme Gay aurait difficilement pu arriver à un pire moment pour son université, dont l'organe directeur suprême, la Harvard Corporation, n'a rejeté que la semaine dernière les demandes de licenciement de Mme Gay à la suite de la controverse au sujet de l'antisémitisme.

Par définition, le monde universitaire travaille dans la nuance. Les universités sont traditionnellement des lieux où les idées sont poussées à leurs limites, même celles que beaucoup considèrent comme inacceptables, afin de préserver la liberté d'expression et de recherche. Mais on a de plus en plus l'impression que l'équilibre est rompu et que les actions nécessaires pour réformer des institutions qui, pendant des années, ont pratiqué des discriminations fondées sur le sexe, la race et la classe sociale, ont été accaparées par leur propre révolution sociale en voie de radicalisation.

Par exemple, il n'aurait pas dû être si difficile pour Mme Gay - et ses homologues de l'université de Pennsylvanie et du MIT - de présenter une condamnation claire de l'antisémitisme que la plupart des Américains, en dehors de l'air raréfié de l'université, pourraient identifier.

Les dirigeants d'université sont-ils tenus de rendre des comptes au même titre que leurs étudiants ?

Un porte-parole de Harvard a déclaré jeudi à CNN que Mme Gay mettrait à jour sa thèse de 1997 pour corriger d'autres cas de "citations inadéquates". Les nouvelles corrections, d'abord rapportées par le Harvard Crimson, font suite à deux mises à jour précédentes que Gay a publiées la semaine dernière pour des articles scientifiques qu'elle a écrits dans les années 2000.

Une étude de CNN publiée mercredi avait révélé que les corrections demandées précédemment par Mme Gay ne tenaient pas compte d'exemples de plagiat encore plus clairs dans ses travaux universitaires antérieurs, y compris sa thèse. Les accusations de plagiat à l'encontre de Mme Gay ont d'abord été diffusées par des militants conservateurs, puis rapportées par le Washington Free Beacon, une publication conservatrice.

Les institutions de l'Ivy League sont la cible favorite de la nouvelle droite populiste de Trump et reflètent l'évolution du parti républicain ces dernières années, qui s'est éloigné de ses propres racines élitistes. Et les derniers problèmes de Gay sont déjà devenus une nouvelle ouverture pour les républicains au Capitole.

Virginia Foxx, républicaine de Caroline du Nord qui préside la commission de l'éducation et de la main-d'œuvre de la Chambre des représentants, a déclaré cette semaine qu'elle avait élargi une enquête existante sur l'antisémitisme dans les campus pour y inclure les allégations de plagiat. "Une allégation de plagiat de la part d'un haut fonctionnaire de n'importe quelle université serait une raison de s'inquiéter, mais Harvard n'est pas n'importe quelle université. Elle se présente comme l'un des meilleurs établissements d'enseignement du pays", a écrit M. Foxx dans une lettre adressée à Penny Pritzker, directrice de la Harvard Corporation.

L'épreuve de force est taillée sur mesure pour Mme Foxx, avocate enthousiaste de M. Trump, car elle lui permet de s'attaquer à l'une des institutions les plus en vue de l'establishment américain. Elle fait pression sur le président de Harvard, considéré comme le porte-drapeau du type de programmes de diversité et d'inclusion que de nombreux membres de la droite considèrent comme contraires à leur vision des valeurs américaines.

Sherrilyn Ifill, avocate spécialisée dans les droits civiques, a qualifié l'enquête de "choquante et dangereuse" jeudi et s'est demandé pourquoi les membres du Congrès passaient leur temps à enquêter sur Harvard plutôt qu'à adopter une loi sur les frontières ou à apporter une aide à l'Ukraine. "Lorsque vous remettez en cause l'indépendance d'institutions privées, vous remettez en cause un élément essentiel de notre démocratie. Nous devrions être en alerte", a déclaré Mme Ifill à Brianna Keilar sur CNN dans l'émission "The Source".

"Si Harvard veut mener sa propre enquête, elle est libre de le faire. Mais que des membres du Congrès décident de s'immiscer dans les affaires privées d'une institution privée afin de marquer des points politiques et de cibler un président noir est incroyablement dangereux", a ajouté Mme Ifill, ancienne présidente et directrice juridique du NAACP Legal Defense Fund.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, diplômé de Yale et de Harvard, est resté relativement discret sur la dernière controverse de Gay. Mais il a fait de la lutte contre les institutions d'élite une pierre angulaire de son mandat et de sa campagne. Il a écrit dans son autobiographie, "Le courage d'être libre", qu'il avait décelé plus de sagesse dans les communautés ouvrières de l'Ohio et de la Pennsylvanie qu'il n'en avait rencontré dans ces deux écoles, où "les professeurs titrés et permanents régnaient comme des potentats, sûrs de la suffisance de leurs positions, mais totalement ignorants de la vie de la plupart des Américains, y compris de ceux dont ils prétendaient se préoccuper".

Ses commentaires peuvent être des tentatives intéressées de renforcer sa mythologie politique - ou laisser entrevoir une réaction sincère à son éducation qui a favorisé son ascension politique - ou les deux. Mais DeSantis exploite également un puissant filon dans le GOP de l'ère Trump, qui s'est également manifesté, par exemple, dans la diabolisation du Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement pendant l'urgence Covid-19.

Mais les allégations de plagiat et la manière dont Harvard les a traitées posent également des questions légitimes quant à savoir si l'université soumet son président - le garant et l'incarnation de ses normes d'érudition - aux mêmes normes que celles qu'elle appliquerait à un étudiant de premier cycle. "Si une université est prête à fermer les yeux et à ne pas tenir ses professeurs pour responsables de comportements académiques malhonnêtes, elle dévalorise sa mission et la valeur de son enseignement", a écrit M. Foxx. "Les étudiants doivent être évalués équitablement, selon des normes connues, et ont le droit de voir que les professeurs le sont aussi.

La controverse sur l'antisémitisme a élargi les critiques à l'encontre des présidents d'université au-delà des conservateurs

Les pressions exercées sur les universités devraient s'intensifier l'année prochaine, à mesure que les élections présidentielles s'intensifieront. Mais la comparution de M. Gay et de deux autres présidents d'université lors d'une audition de la commission de l'éducation de la Chambre des représentants au début du mois risque de devenir un moment décisif, soulignant comment, surtout à l'ère des médias sociaux, les institutions d'élite et leurs dirigeants peuvent rapidement apparaître déconnectés de la société américaine.

L'interrogation la plus médiatisée a été menée par la représentante de New York Elise Stefanik, diplômée de Harvard, qui a répudié son républicanisme plus modéré pour devenir le porte-voix du trumpisme - ce qui a eu des retombées rapides sur sa carrière politique.

Mme Stefanik a demandé à Mme Gay, à la présidente du MIT, Sally Kornbluth, et à la présidente de l'université de Pennsylvanie de l'époque, Liz Magill, si les appels au génocide des juifs violaient les codes de conduite de leurs institutions respectives.

Mme Gay a déclaré qu'elle trouvait ce type de discours personnellement odieux et offensant pour les valeurs de Harvard, mais elle a ajouté que "lorsque le discours débouche sur un comportement qui viole nos politiques, y compris les politiques contre les brimades, le harcèlement ou l'intimidation, nous prenons des mesures". Cette réponse est apparue comme académique et trop technique compte tenu de la montée choquante de l'antisémitisme à la suite des attaques terroristes du Hamas contre Israël. De nombreux Américains estiment qu'un appel au génocide constitue en soi un comportement odieux. Mme Gay s'est par la suite excusée pour ses remarques, déclarant au Harvard Crimson : "Les mots sont importants".

Les réponses de Magill sont apparues encore plus évasives que celles de Gay et ont dépassé le stade du mépris académique apparent pour la ligne noire et blanche de l'interrogatoire politisé de Stefanik. Mme Magill a par la suite clarifié ses remarques, mais ne s'est pas excusée et a démissionné au milieu d'une tempête politique et sous la pression des diplômés et des donateurs de l'université de Pennsylvanie.

Certains défenseurs de Mme Gay et de ses collègues ont fait valoir que la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait, puisque Mme Stefanik avait spécifiquement demandé aux témoins de commenter l'expression "mondialiser l'intifada", utilisée par les manifestants pro-palestiniens et d'autres depuis que la guerre a éclaté. Le mot arabe intifada, qui signifie "secousse", fait référence à deux soulèvements populaires qui ont duré des années et qui ont été menés par les Palestiniens en 1987 et en 2000 contre la domination israélienne sur la Cisjordanie et la bande de Gaza occupées. Cette terminologie a été utilisée pour faire référence à la résistance à la politique du gouvernement israélien et non au génocide contre les Juifs.

Mais il est arrivé que cette expression soit utilisée par des manifestants pro-Hamas à la suite des terribles attaques terroristes menées par ce groupe contre des civils en Israël.

Ainsi, même si les présidents d'université ont protégé le principe fondamental de la liberté d'expression par leurs remarques, la distinction qu'ils ont faite entre une personne prônant le génocide et le passage à l'acte est apparue comme insensible, absurde et moralement stérile.

Cette rencontre a représenté une énorme victoire politique pour Mme Stefanik, dont le soutien à M. Trump l'a hissée aux plus hauts échelons de la direction en tant que présidente de la conférence républicaine de la Chambre des représentants. Elle a incité ses détracteurs, comme le représentant démocrate Jamie Raskin du Maryland, à lui demander pourquoi elle n'avait pas condamné la rencontre de l'ex-président avec le négationniste Nick Fuentes et Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, qui a longtemps été accusé de tenir un discours antisémite.

Mais plus que toute autre chose, cet épisode résume la crise publique à laquelle sont confrontées les grandes universités américaines et les accusations selon lesquelles elles ne sont pas seulement isolées du reste de la société, mais qu'elles menacent leur propre mission intellectuelle par leur équivoque politique.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com