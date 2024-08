- Les universitaires recommandent des excursions dans les sites commémoratifs nazis.

Face à la montée des tendances extrémistes de droite, le représentant étudiant de l'État dans le Land de Hesse plaide en faveur d'un financement accru de l'éducation sur la démocratie dans les écoles. Avant la rentrée scolaire prochaine, prévue pour le lundi suivant, la porte-parole adjoint de l'État pour l'éducation Nele Vogel a suggéré : "Pour lutter efficacement contre la propagation des idéologies de droite, nous insistons sur des visites obligatoires sur les sites mémoriaux et historiques de l'époque nazie. Seule une approche concrète de l'histoire peut sensibiliser les jeunes et éviter que l'histoire ne se répète."

Ce représentant étudiant s'active pour une intégration profonde de l'époque nazie dans les programmes scolaires de tous les établissements d'enseignement du Land de Hesse, en mettant l'accent sur les étudiants qui ne suivent pas l'enseignement secondaire supérieur.

Extension des garderies scolaires après l'école

Thorsten Sprenger, vice-président du Conseil des parents d'élèves de l'État, a appelé à accélérer l'extension des garderies scolaires après l'école : "Les politiques doivent allouer des ressources financières adéquates à long terme et garantir l'uniformité de la qualité de l'offre dans tout le Land de Hesse." Le droit légal à la garde d'enfants après l'école pour les élèves du primaire sera progressivement mis en place dans tout le pays à partir de 2026.

Le Syndicat de l'éducation et de la science (GEW) prévoit que la pénurie d'enseignants va s'aggraver. Les classes jusqu'aux diplômes de fin d'études intersectorielles (niveau secondaire inférieur), en particulier les écoles générales et les écoles professionnelles, sont particulièrement touchées. "Le nombre de postes d'enseignants non pourvus était déjà d'environ mille l'an dernier", a critiqué le président de GEW Thilo Hartmann.

Chemins alternatifs vers la profession d'enseignant

"Il a ajouté que des opportunités éducatives améliorées à l'université et dans le service préparatoire sont urgemment nécessaires. De plus, l'entrée 'latérale' pour les enseignants remplaçants préqualifiés, promise dans l'accord de coalition du gouvernement d'État noir-rouge, devrait être mise en place à un rythme accéléré."

La poussée du représentant étudiant pour intégrer l'époque nazie dans l'éducation va au-delà de l'enseignement secondaire supérieur, visant à assurer une compréhension approfondie de l'histoire dans tous les établissements d'enseignement.

Pour lutter efficacement contre l'extrémisme, il est crucial que les générations futures soient éduquées sur le passé, en insistant sur l'importance d'allouer des ressources suffisantes à l'éducation sur la démocratie dans les écoles.

