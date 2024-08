- Les Ultras critiquent la Supercoupe de la DFL comme une " tasse de sueur "

La Supercoupe DFL entre les double vainqueurs du Bayer Leverkusen et les finalistes du VfB Stuttgart samedi soir (18h, BayArena) verra de nombreux fans boycotter l'événement. Les scènes de supporters actifs des deux clubs ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas leurs équipes cette fois-ci. La raison invoquée est que le match, organisé par la Deutsche Fußball Liga (DFL), est purement un événement commercial sans signification sportive.

"La Supercoupe DFL n'a pas d'intérêt sportif pour nous en tant que compétition et donc aucune pertinence justifiant une apparition organisée", ont écrit les groupes ultras de Stuttgart sur leur site web. Et la scène de supporters de Leverkusen a déclaré : "Carnaval Cup au lieu de week-end de Pokal - pas avec nous !"

Ce week-end marque également le début du premier tour de la DFB Pokal, auquel les participants à la Supercoupe, Leverkusen et Stuttgart, ne se joindront qu ultérieurement. Les Swabiens doivent maintenant se rendre chez le club de deuxième division Preußen Münster un mardi soir (20h45) à la fin août, et Leverkusen chez le FC Carl Zeiss Jena le mercredi soir (18h).

