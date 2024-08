Les Ukrainiens se sont adaptés à des coupures de courant persistantes. Cependant, un hiver froid et sombre approche.

La journée a commencé de manière difficile pour elle, résidant à Zhytomyr, à l'ouest de Kyiv. En tant que travailleuse à domicile, elle dépend de l'électricité pour exercer son métier, et une panne de courant signifie une baisse de productivité.

Cependant, vivre en temps de guerre lui a donné une perspective différente. "Nous nous soucions moins de l'absence d'électricité ou d'eau maintenant, notre principale préoccupation est notre sécurité", a-t-elle déclaré à CNN lors d'un entretien.

Les forces russes ont lancé leur plus grande attaque aérienne jamais vue sur l'Ukraine lundi, se concentrant sur l'infrastructure énergétique dans tout le pays. D'autres attaques ont suivi mardi, faisant cinq morts et portant le bilan à 12 depuis le début de la semaine.

Le gouvernement ukrainien et les principales entreprises d'énergie ont refusé de divulguer l'ampleur des perturbations, mais il était évident que des millions de personnes étaient privées d'électricité.

DTEK, la plus grande société d'énergie privée d'Ukraine, a annoncé des coupures de courant programmées dans plusieurs régions lundi, notamment à Kyiv, Odesa, Dnipropetrovsk et Donetsk.

Pour les résidents des quartiers occidentaux de la capitale, cela signifiait six heures d'obscurité suivies de deux heures de courant entre 2 h et 4 h du matin.

Bien que ces coupures programmées causent des inconvénients, elles permettent au moins aux individus de se préparer aux pannes de courant. Par exemple, les résidents des immeubles d'appartements évitent de se retrouver bloqués à l'extérieur lorsque les ascenseurs ne fonctionnent pas, et les individus peuvent charger les appareils électroniques essentiels pendant que le courant est actif.

La nécessité de ces coupures de courant en été est particulièrement alarmante. La situation pourrait empirer dans quelques mois, pendant l'hiver froid et sombre.

"Notre principal objectif est de survivre à l'hiver, de maintenir l'approvisionnement en énergie pour les infrastructures critiques, les personnes et l'économie", a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal aux journalistes.

Shmyhal a mis en avant leur concentration sur la réparation et la reconstruction. "Nous faisons cela en continu, après chaque frappe russe, des milliards sont alloués et de l'équipement est acheminé en Ukraine", a-t-il ajouté.

Mise sous tension

Les Ukrainiens se sont habitués à vivre sous la menace constante de coupures de courant. Bien que l'attaque de lundi ait été massive en termes d'ampleur, elle n'était pas inhabituelle en termes de méthodes utilisées par Moscou ou des cibles choisies. L'infrastructure énergétique est sous attaque depuis longtemps.

À Kyiv, les autorités ont établi des "points d'invincibilité", des tentes et autres lieux où les gens peuvent recharger leurs appareils électroniques et accéder à Internet pendant les coupures de courant.

CNN a visité plusieurs de ces points d'invincibilité lundi, mais ils étaient tous vides. De nombreux individus portent des banques d'énergie personnelles, assurant ainsi qu'ils ont une source d'énergie de secours, ainsi que leurs clés, leur téléphone, leur portefeuille et leur banque d'énergie.

Les attaques fréquentes contre l'infrastructure énergétique ont conduit de nombreuses villes ukrainiennes à investir dans l'énergie solaire. Le maire de Kyiv, Vitaliy Klitschko, a déclaré que la ville subventionne l'achat de générateurs et de panneaux solaires par les coopératives d'habitation et les condominiums afin qu'ils puissent fonctionner indépendamment du réseau d'énergie. Le gouvernement a également mis en place des réductions d'impôts et des subventions pour aider les individus à obtenir l'équipement nécessaire.

La plupart des entreprises, des petites échoppes alimentaires aux grands centres commerciaux, possèdent désormais leurs propres générateurs. Le grondement de ces générateurs est devenu synonyme de coupures de courant.

Maksym Holubchenko, un barista de 25 ans à Kyiv, a déclaré que le générateur de son café le sauve de la fermeture chaque fois qu'il y a une coupure de courant suite aux frappes russes. Cela se produit environ une fois par mois, a-t-il expliqué.

Kyiv était chaud lundi, le thermomètre sur le mur du café indiquant 34 degrés Celsius (93 degrés Fahrenheit). Le générateur n'est pas assez puissant pour couvrir les besoins de service du café en été, donc Holubchenko doit faire des sacrifices.

"En hiver, nous avons suffisamment de courant grâce au générateur. En été, nous devons éteindre la climatisation et certaines parties de la machine à café", a-t-il déclaré.

Le café dispose de prises de recharge pour les clients qui souhaitent recharger leurs appareils et accéder à Internet pendant les coupures de courant.

Pour Inna, 87 ans, d'Odesa, les coupures de courant actuelles lui rappellent son enfance. "J'ai survécu à la Seconde Guerre mondiale, alors j'ai de l'expérience... J'espère que nous pouvons mettre fin à cette guerre victorieusement le plus rapidement possible, avec le moins de pertes possibles. Cela doit se terminer rapidement", a-t-elle déclaré à CNN.

La Russie cible le réseau électrique ukrainien depuis son invasion à part entière en février 2022, mais cette année, Moscou a commencé à se concentrer spécifiquement sur les installations de production d'énergie : les centrales thermiques, les centrales hydroélectriques et même les installations de stockage d'énergie.

Olha Matskiv, experte juridique de Global Rights Compliance, ONG internationale conseillant l'Ukraine sur l'investigation et la poursuite des crimes de guerre, a déclaré que les attaques "créent des conditions à l'intérieur de l'Ukraine qui sont incompatibles avec la vie".

"C'est une tactique que l'armée russe utilise pour épuiser les réserves intérieures de l'Ukraine, à la fois humaines et financières, en ralentissant l'économie du pays, qui ne peut pas se développer lorsque les entreprises ferment en raison du manque d'électricité", a ajouté Matskiv.

Le gouvernement s'efforce de renforcer le réseau électrique ukrainien pour résister aux attaques, d'abord en les enveloppant pour les protéger des éclats et plus tard en utilisant des défenses en béton renforcé capables de résister aux impacts directs.

Mardi, le Premier ministre Shmyhal a déclaré que les mesures étaient efficaces. "Des dozens of missiles attacked substations on Monday, and we lost a very small amount of our equipment out of dozens of hits thanks to the protection", a-t-il déclaré aux journalistes.

Il a ajouté que l'Ukraine testait de vastes structures de protection qui couvrent trois terrains de football pour protéger les plus grandes centrales électriques.

"Ces mesures de sécurité coûteuses sont encore à prouver leur rentabilité financière. Le coût de la protection de six centrales électriques s'élève à 188 milliards de hryvnias ukrainiennes, soit environ 4,5 milliards de dollars. Cet important budget alloué soulève de nombreuses questions sur l'engagement et il n'est pas inclus dans le budget national", a déclaré Smyhal.

