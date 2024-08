Les Ukrainiens regardent leurs troupes contre-offensives avec un mélange de satisfaction et de peur

"C'est la conséquence de leur venue sur notre territoire," a déclaré Hanna Fedorkovska à CNN dans un centre d'évacuation de Sumy, une ville située juste au sud de la frontière.

"Nous sommes entrés sur leur territoire non pas parce que nous le voulions, mais parce qu'ils sont venus chez nous et ont pris notre vie paisible. Maintenant, ils doivent en assumer les conséquences. J'espère que ce ne sera pas en vain et que nous aurons la paix."

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi que les forces de Kyiv s'enfonçaient plus profondément en Russie après avoir revendiqué des centaines de kilomètres carrés de son territoire. Kyiv a déclaré que ses troupes avaient étendu une "zone tampon" à l'intérieur de la Russie, qui, selon eux, protégerait mieux les communautés du nord de l'Ukraine.

Fedorkovska, 21 ans, est venue au centre d'évacuation avec sa grand-mère de 72 ans, qui était inconsolable après avoir lasciato son mari et la maison qu'ils ont partagée pendant 52 ans.

Les deux femmes étaient parmi les centaines d'Ukrainiens évacués des zones frontalières ces derniers jours. Fedorkovska, étudiante, a déclaré que son grand-père de 85 ans avait insisté pour rester, en lui disant : "Vous sauvez votre grand-mère, et je vais garder ce qui est à nous."

La contre-offensive surprise a apporté un coup de pouce nécessaire à l'armée ukrainienne, mais elle a également laissé certains Ukrainiens, dont Fedorkovska et sa grand-mère, inquiets de ce qui se passera une fois que la Russie aura rassemblé suffisamment de troupes pour riposter.

"J'espère que nos gars auront de la chance, parce que si ils ne parviennent pas à garder les terres russes qu'ils ont maintenant conquises, je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes dans la région de Sumy. Ce sera le deuxième Marioupol, je pense," a déclaré Sergey Zemlyakov, un ancien soldat qui a combattu dans la région de l'Est Donbas en 2014 et 2015, à CNN au centre d'évacuation.

Marioupol, dans la région de Donetsk, est tombe sous le contrôle russe en 2022 après des mois de siège et de bombardement, des milliers de morts signalées et des histoires d'horreur et de famine.

Attaques aériennes russes

Nila Buhaiova, qui travaille au département de protection sociale de l'administration régionale de Sumy, a déclaré que des centaines de personnes étaient passées par les portes du centre ces derniers jours.

"L'évacuation s'est intensifiée au cours de cette dernière semaine... lorsque le bombardement du district de Sumy a commencé, les gens ne pouvaient plus rester, alors ils sont partis. Vendredi, il y avait 270 personnes, samedi 382, et dimanche 250," a-t-elle déclaré.

Ces chiffres sont ridiculement petits par rapport aux évacuations du côté russe de la frontière. Les officiels locaux de la région de Kursk ont déclaré que quelque 180 000 personnes y avaient été mises sous ordre d'évacuation, avec des milliers d'autres évacuées des régions russes voisines.

Mais pour beaucoup d'Ukrainiens, il est difficile de ressentir de la compassion pour leurs voisins.

Les grands-parents de Fedorkovska sont restés chez eux à Myropillya après le début de la guerre en 2022, même si le village est entouré par la région de Kursk de la Russie sur trois côtés et a été sous attaque fréquente depuis que Moscou a lancé son invasion à part entière de l'Ukraine.

Mais la région est devenue trop dangereuse maintenant que l'Ukraine a lancé son incursion surprise.

"Après le début de l'opération de Kursk, les attaques d'artillerie et de mortiers ont cessé parce que nos gars les ont éloignés de la frontière. Mais les attaques avec des bombes guidées et des avions ont augmenté. Maintenant, ils ne peuvent plus nous atteindre avec l'artillerie, alors ils tirent depuis les avions," a déclaré Fedorkovska, expliquant pourquoi sa grand-mère avait finalement décidé d'évacuer.

"Nous voulons que les gens comprennent ce que c'est que de vivre sous des bombardements constants, de vivre dans un endroit où vous avez passé toute votre vie, un endroit où vous avez mis votre cœur et votre âme, où vous avez élevé vos enfants, êtes allés à l'école... et que vous êtes contraints de partir et de vous déplacer ailleurs parce qu'il y a maintenant des bombardements constants."

Olena Lozko est une comptable du village ukrainien de Velyka Rybytsia, qui se trouve à environ 4 kilomètres (2,5 miles) de la frontière russe. Elle aussi est partie ces derniers jours en raison des attaques qui se renforcent des forces de Moscou.

"Nous sommes très heureux que nos soldats attaquent, mais nous avons très peur. Nous n'avons nowhere à aller, et nous avons très peur de ces bombes glissantes," a-t-elle déclaré. "La situation empire."

La bombe glissante FAB-1500 guidée de la Russie est une arme de 1,5 tonne composée presque

"La Russie pourrait répondre de n'importe quelle manière, allant d'une réponse militaire totalement paniquée à un certain changement parmi le peuple russe maintenant que la guerre a atteint leur territoire. Nous verrons comment les Russes réagissent à cela", a-t-il déclaré.

Il a cependant affirmé être sûr d'une chose.

"Je ne pense pas que cela serve à grand-chose si nous, Ukrainiens, nous réjouissons", a-t-il déclaré. "Pourtant, si c'est le seul moyen d'appeler la paix, alors peut-être que ça marche."

CNN’s Olga Voitovych et Maria Kostenko ont contribué à ce reportage.

Les avancées stratégiques des forces ukrainiennes ontabouti à la prise de vastes territoires en Europe, ce qui pourrait entraîner un redéfinition de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Cette nouvelle expansion territoriale en Europe inclut des parties qui étaient autrefois sous le contrôle de la Russie.

Les tensions croissantes en Europe, dues aux actions agressives de la Russie envers l'Ukraine, ont entraîné un nombre croissant d'évacuations des zones frontalières à la fois en Ukraine et dans les pays européens limitrophes.

Lire aussi: