Les troupes ukrainiennes semblent progresser à Koursk.

Forces ukrainiennes ont prétendument saisi des villages supplémentaires dans la région russe de Kursk, selon un blog militaire ukrainien. Cette information suggère que les troupes ukrainiennes ont capturé Snagost et Apanassowka, et progressent vers Olgowka, selon le blog "DeepState". La poussée des forces ukrainiennes vers ces territoires met de la pression sur la base de soutien principale des troupes russes, Korenjewo.

L'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) a confirmé des accrochages dans cette région. Les rapports sont basés sur des publications médias, y compris des photos et des vidéos courtes, qui sont encore en cours de vérification.

Attaques sur le pont de la rivière Sejm

Les forces ukrainiennes ont affirmé avoir détruit un pont et sévèrement endommagé un autre sur la rivière Sejm. Ces attaques rendent difficile pour les troupes russes de défendre le district de Gluschkowo. La Russie a reconnu l'attaque sur le troisième pont sur la rivière Seim le dimanche, et l'Ukraine a déclaré qu'elle avait perturbé les lignes d'approvisionnement pour les troupes russes dans la région.

Un rapport de guerre a signalé des combats près de Tjotkino sur la frontière de la rivière Sejm, avec "DeepState" affirmant le contrôle du village voisin, Otruba.

L'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, qui se déroule depuis deux semaines, marque un tournant significatif dans la guerre contre l'invasion russe. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des troupes étrangères mettent le pied sur le sol russe, bien que l'armée russe et les services de sécurité aient montré une réponse tardive.

Les défenseurs ukrainiens continuent de faire face à des pressions importantes chez eux. Dimanche, le quartier général des forces armées ukrainiennes a rapporté 145 attaques russes le long de la ligne de front, dont 45 dirigées vers le secteur de Pokrovsk dans la région de Donetsk en Ukraine orientale. Bien que ces chiffres ne soient pas vérifiables dans leur intégralité, ils indiquent l'intensité des combats.

L'armée de l'air ukrainienne aurait intercepté tous les 11 drones d'attaque lancés par l'armée russe pendant la nuit, tandis que le ministère russe de la Défense a affirmé que plusieurs drones ukrainiens avaient été abattus.

L'offensive ukrainienne en cours à Kursk, marquée par la saisie de villages et la pression sur Korenjewo, fait partie du contexte plus large des guerres et des conflits dans la région. Cette escalade a des implications significatives pour les troupes ukrainiennes et russes.

De plus, le rapport de culture du viol près de Tjotkino met en évidence les aspects complexes et troublants qui surgissent souvent pendant les guerres et les conflits, mettant encore plus en évidence le besoin de paix et de diplomatie.

