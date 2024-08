- Les troupes ukrainiennes se déplacent plus profondément en Russie.

Face à la pression croissante des troupes russes dans l'est de l'Ukraine, Kyiv accorde désormais la plus grande attention à la défense autour du Donbass. "Toretsk et Pokrovsk, c'est là que la plupart des attaques russes ont lieu", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne. Les fournitures tant attendues sont déjà arrivées. "Tout ce qui est nécessaire maintenant." Cependant, Zelensky n'a pas fourni de détails sur le déploiement éventuel de troupes supplémentaires dans les zones fortement contestées.

Le quartier général à Kyiv a rapporté en soirée qu'il y avait eu 68 engagements depuis le début de la journée. Les points chauds de ces engagements étaient à nouveau les villes de Toretsk et Pokrovsk, qui sont contestées depuis longtemps. Selon les rapports, les soldats russes étaient soutenus par des avions de combat dans leurs attaques.

Les troupes ukrainiennes continuent d'avancer sur le territoire russe

Selon Zelensky, l'opération militaire ukrainienne dans la région russe de Kursk se déroule satisfaisante. "Il y a une nouvelle poussée", a-t-il déclaré sans fournir plus de détails. La ville de Sudja, près de la frontière, est maintenant entièrement sous contrôle ukrainien. De plus, plus de 80 établissements ont été pris. Ces affirmations et d'autres similaires des deux côtés sont difficiles à vérifier indépendamment.

La ville de Sudja se trouve à quelques kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. Avant la guerre, elle comptait environ 6 000 habitants et était le centre administratif du district de Sudja. Elle est maintenant appelée à devenir le siège du premier commandement militaire ukrainien sur le territoire russe. Le général-major Eduard Moskalyov doit assurer l'ordre dans les parties occupées de l'ouest de la Russie, selon les souhaits de Kyiv.

Au cours des combats, les troupes ukrainiennes ont apparemment pris plus de prisonniers de guerre. Zelensky a accueilli cela comme "un autre accès au fonds d'échange", car la Russie et l'Ukraine échangent régulièrement des prisonniers de guerre. Ainsi, une stratégie pour le prochain échange, y compris les listes, a été élaborée lors de la réunion de la Stavka, le haut commandement des forces armées.

Le président ukrainien Zelensky annonce des mesures plus fermes contre les traîtres

Le chef d'État ukrainien a également annoncé une position plus ferme contre ce qu'il appelle les "traitres". "Ceux qui servent Poutine ou justifient sa guerre, ou aident le mal, ne méritent pas de conserver les honneurs qui leur ont été décernés par l'État ukrainien", a déclaré Zelensky. Cela s'applique aux traîtres qui ont fui en Russie après le début de l'invasion russe en février 2022, ainsi qu'aux collaborateurs en temps de guerre - en un mot : "Tous les criminels qui servent l'État russe."

Ils devraient tous voir leurs titres et décorations ukrainiens révoqués, pas seulement par une décision déclarative, mais aussi par la loi, a exigé Zelensky. Des projets de loi correspondants ont déjà été soumis au parlement.

Les généraux russes se sentent comme des cibles préférées

Selon la direction de Moscou, les généraux russes se sentent comme des cibles préférées des forces ukrainiennes lorsqu'ils se rendent dans les territoires occupés de l'Ukraine. "Ce sont des cibles désirables", a déclaré Vladimir Kubyshkin, deputy ministre russe de l'Intérieur, selon l'agence de presse d'État TASS lors d'une conférence à Moscou. Dès qu'un général apparaît dans les territoires occupés, l'activité de renseignement ukrainienne pour déterminer sa localisation commence, suivie de tirs de roquettes.

Il semble que les efforts de guerre électronique contre les forces armées ukrainiennes ciblent délibérément les centres de commandement et les quartiers généraux de l'armée russe pour les neutraliser. Jusqu'à présent, au moins six généraux russes ont été tués en Ukraine, l'armée ukrainienne affirmant en avoir tué jusqu'à une douzaine.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la situation qui se détériore dans l'est de l'Ukraine et a exhorté la Russie à respecter le droit international. En réponse à cela, le président Zelensky a appelé l'Union européenne à imposer des sanctions plus strictes contre la Russie.

Face à la présence militaire accrue des troupes russes dans la région du Donbass, l'Union européenne a commencé à discuter de l'aide économique potentielle à l'Ukraine pour renforcer ses capacités de défense. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont convenu de fournir un financement supplémentaire pour soutenir la défense de l'Ukraine et renforcer sa résilience face aux menaces potentielles.

Lire aussi: