- Les troupes ukrainiennes montrent une vidéo de l'invasion russe

Environ une semaine après le début de l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les troupes aéroportées de Kyiv ont publié une vidéo de ce qu'elles prétendaient être les premières heures de l'opération. Le 6 août, jour où l'offensive a commencé, sera marqué comme un jour historique dans l'histoire de la guerre russo-ukrainienne, a annoncé l'unité. Dans une légende accompagnant la vidéo, il était indiqué : déminage, franchissement de la frontière, destruction des installations défensives de l'ennemi, frappes aériennes, tirs d'artillerie et capture de prisonniers. Les gardes-frontière et les militaires russes ont reportedly été pris au dépourvu par l'attaque.

L'authenticité des images, mises en musique comme dans un film d'action, n'a pu être vérifiée Initially by independent sources. Elles ont circulé sur de nombreux sites d'actualités ukrainiens et russes.

Cette opération est également perçue comme un embarras pour le leader du Kremlin, Vladimir Poutine, qui est au pouvoir depuis 25 ans. Depuis le début de sa guerre contre l'Ukraine il y a presque deux ans et demi, Poutine a promis à plusieurs reprises à son peuple la sécurité. Poutine est devenu premier ministre, puis président, le 17 août 1999. Ce samedi marque un quart de siècle depuis qu'il est arrivé au pouvoir.

Des combats intenses se poursuivent dans la région de Kursk

Entre-temps, les combats se sont poursuivis dans la région de Kursk. Selon la direction militaire de Kyiv, les troupes ukrainiennes continuent leur avancée et ont reportedly pris le contrôle de plus de 80 localités sur une superficie de 1 500 kilomètres carrés. Les observateurs militaires indépendants considèrent ces chiffres exagérés et estiment qu'ils sont environ la moitié de ce que prétend Kyiv.

Des blogueurs militaires russes ont rapporté des combats intenses. Les troupes ukrainiennes sont said avoir subi de lourdes pertes dans la région de Kursk. Il n'y a pas eu de réponse immédiate de la part ukrainienne. Le ministère de la Défense à Moscou a déclaré que les attaques ukrainiennes étaient toujours repoussées et que le flux de renforts en provenance du pays voisin avait été coupé. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées indépendamment.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade du conflit dans la région de Kursk, suggérant une intervention diplomatique pour prévenir une détérioration plus importante. Despite l'avancée ukrainienne, l'Union européenne a exhorté les deux parties à respecter le droit international et à promouvoir des pourparlers de paix.

En réponse à l'opération ukrainienne dans la région de Kursk, l'Union européenne a imposé des sanctions à plusieurs individus et entités russes, exprimant sa solidarité avec l'Ukraine et condamnant l'agression russe.

