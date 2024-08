Les troupes allemandes du Niger atterrissent à Wunstorf.

Suite à l'exécution réussie d'un coup d'État au Niger, la Bundeswehr allemande a cherché à préserver sa base dans le pays, mais les négociations avec l'administration nigérienne ont échoué. Aujourd'hui, l'opération prend enfin fin : les derniers soldats stationnés ont touché le sol allemand en soirée.

Après une présence de huit ans, la Bundeswehr allemande a mis fin à sa mission au Niger, en Afrique de l'Ouest, et a vidé son centre de transport aérien situé dans la capitale, Niamey. Un avion militaire transportant les derniers soldats allemands a atterri à la base aérienne de Wunstorf, en Basse-Saxe, en soirée.

Le vidage du centre de transport aérien de Niamey est maintenant terminé. Un communiqué conjoint, signé par le colonel-major nigérian Mamane Sani Kiaou et le colonel allemand Karsten Struss, a été publié par les ministères de la Défense nigérian et allemand, annonçant la fin du retrait des personnels et équipements allemands du Niger. Selon Kiaou, 60 personnels de la Bundeswehr allemande et 146 tonnes d'équipement ont été transportées hors du pays par cinq avions cargo.

L'Allemagne avait précédemment conclu un accord intérimaire avec le Niger concernant lehub de Niamey, car l'accord bilatéral précédent avait expiré le 31 août. Cependant, la dernière proposition du gouvernement nigérian pour un nouvel accord a été vivement critiquée par Berlin. Une préoccupation majeure était l'abolition de l'immunité précédente des personnels stationnés contre les poursuites judiciaires.

Le retrait est un revers

Bien que ce retrait ne signifie pas la fin de la collaboration militaire entre le Niger et l'Allemagne, car les deux parties ont déclaré leur engagement continu à maintenir leurs liens militaires, le ministère allemand de la Défense a annoncé la fin de cette collaboration en juillet.

En juillet de l'année dernière, l'armée nigérienne a organisé un coup d'État contre le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Les gouvernements vacillants du Niger, du Mali et du Burkina Faso, confrontés à la pauvreté et à l'instabilité, se tournent récemment vers la Russie pour obtenir de l'aide. La Bundeswehr a mis fin à son engagement de longue date au Mali l'année dernière. La perte de la base au Niger représente un autre revers majeur pour l'influence de l'Allemagne dans la région du Sahel.

