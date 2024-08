Les troupes allemandes disent au revoir au Niger, mettant fin à leur présence militaire dans le pays.

Suite à l'exécution réussie d'un coup d'État militaire au Niger, la Bundeswehr allemande avait pour objectif de maintenir sa présence dans le pays. Toutefois, les négociations avec le gouvernement nigérien ont échoué. Par conséquent, la mission a finalement pris fin : les derniers soldats allemands stationnés sur place ont touché le sol allemand en soirée.

D'après les informations communiquées par le Niger, le ministère de la Défense allemand et leurs homologues nigériens ont annoncé publiquement l'achèvement du retrait des troupes et du matériel allemands du Niger. Le colonel-major Mamane Sani Kiaou, deputy commander en chef nigérien, et le colonel Karsten Struss ont signé cette déclaration.

Selon "Der Spiegel", les soldats de la Bundeswehr rapatriés sont attendus sur leur base aérienne en Basse-Saxe, plus précisément à Wunstorf, vendredi soir. Cependant, le ministère de la Défense allemand a d'abord refusé de confirmer cette information. Selon Kiaou, le contingent allemand comptait 60 soldats et 146 tonnes de matériel, qui ont été rapatriées en Allemagne à bord de cinq avions de transport.

Initialement, l'Allemagne et le Niger avaient convenu d'un accord intérimaire pour la base de Niamey une fois l'accord de déploiement précédent expiré. Cet accord était censé prendre fin le 31 août. Cependant, la proposition de nouvel accord de déploiement présentée par le gouvernement nigérien a été jugée insatisfaisante à Berlin. Un problème important était le retrait de l'immunité de poursuites pour le personnel stationné, dont ils bénéficiaient auparavant.

Le retrait ne signifie pas la fin

Malgré le retrait, la coopération militaire entre le Niger et l'Allemagne ne prend pas fin, les deux parties s'engageant à préserver leurs relations militaires, selon Kiaou. Cependant, en juillet dernier, le ministère de la Défense allemand avait déjà annoncé la fin de la coopération militaire.

En juillet de l'année dernière, l'armée nigérienne a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Au fil des ans, les gouvernements du Niger, du Mali et du Burkina Faso, confrontés à la pauvreté et à l'instabilité, se sont rapprochés de la Russie et éloignés de l'Occident. La Bundeswehr avait auparavant mis fin à son engagement prolongé au Mali. Par conséquent, la perte de la base au Niger représente un nouveau revers pour l'influence de l'Allemagne dans la région du Sahel.

