- Les troisième place Friedrich et Grabosch remportent le titre de sprint par équipe

Olympia bronze medalistes Pauline Grabosch et Lea Sophie Friedrich, ainsi que Clara Schneider (toutes de l'équipe de piste Brandenburg), ont remporté l'or avec conviction dans l'épreuve du sprint par équipes aux championnats allemands de cyclisme sur piste à Berlin, dans le Velodrom, avant leurs vacances. Emma Hinze, membre du trio de bronze à Paris, n'a pas participé. Schneider, Grabosch et Friedrich ont remporté la victoire en 46,957 secondes, devant le Landesverband Thüringen et une équipe mixte.

L'équipe rad-net Oßwald, composée de Roger Kluge de Ludwigsfelde, a remporté le 4000 mètres en poursuite par équipes, comme l'an dernier. Le quatuor a rattrapé l'équipe du Landesverband Nordrhein-Westfalen juste avant la ligne d'arrivée. Brandenburg a pris la troisième place. En épreuves féminines, l'équipe LKT de Cottbus, menée par la partante olympique Lena Charlotte Reißner, a remporté la victoire en 4:31.165 minutes, devant deux équipes mixtes.

Henric Hackmann du Bahnteam Rheinland-Pfalz a remporté le 1000 mètres contre-la-montre en 1:01.185 minutes. Felix Groß de Leipzig (1:01.626) a pris la deuxième place, suivi de Benjamin Boos de Singen (1:01.807), tous deux de l'équipe rad-net Oßwald.

Après leur performance réussie aux championnats allemands de cyclisme sur piste, Pauline Grabosch, Lea Sophie Friedrich et Clara Schneider de l'équipe de sprint ont été ravis de partir en vacances. En ce qui concerne les épreuves masculines, l'équipe rad-net Oßwald, qui avait remporté la poursuite par équipes aux Jeux Olympiques, a réussi à remporter une autre victoire.

