- Les trois premiers résidents annoncés

Le 7 octobre, la nouvelle saison de l'émission de téléréalité "Promi Big Brother" débutera. Sat.1 a annoncé cela lors d'une conférence de presse le mardi 13 août. "Cela a des raisons de programmation", explique le patron de la chaîne Marc Rasmus au sujet du début plus tôt que d'habitude de l'émission. "En fonction de ce qui se passe dans l'année, nous cherchons le moment parfait, et nous l'avons trouvé maintenant."

En plus des émissions en direct habituelles sur Sat.1 sur une période de 14 jours, il y aura à nouveau une offre supplémentaire pour tous les fans, comme l'an dernier. "Bien sûr, nous avons à nouveau le flux en direct 24/7 sur Joyn", explique Rasmus. "C'est la vue complète, vous ne raterez pas une seconde. Et nous verrons également un ou deux segments en direct sur Sat.1." Les présentateurs seront à nouveau Marlene Lufen (53) et Jochen Schopp (45), qui présenteront l'émission tardive accompagnatrice. Melissa Khalaj (35) et Jochen Bendel (56) seront également de retour. Trois résidents pour cette saison sont déjà confirmés.

Un Vétéran et une Nouvelle Figure de la Téléréalité

L'une des stars de la téléréalité qui emménagera dans le container télévisé est Mike Heiter (32), connu pour "Love Island", "Sommerhaus der Stars", "Kampf der Realitystars", le Dschungelcamp ou encore "Are You The One". Heiter déclare : "Celui qui veut se faire appeler une star de la téléréalité doit avoir été à 'PBB'. C'est un classique." Il a regardé l'émission depuis son enfance et a toujours voulu en faire partie. Quant à savoir qui il aimerait avoir comme colocataire, il déclare : "Il y a beaucoup de collègues qui font également de la téléréalité, comme Gigi [Birofio], ce serait très drôle." Il reveals also that he doesn't want to meet Kim Virginia (29) from the Dschungelcamp. "I'm not really looking forward to seeing her. But I'll find a solution for the rest." He says he will miss the peace and quiet in the show.

Un autre résident de cette saison de "PBB" est Mimi Fiedler (48), l'actrice de "Tatort" qui participera à son "premier vrai format de téléréalité". Elle déclare : "J'ai eu une année très difficile, je me suis séparée et cela a été difficile de me remettre sur pied. Je ne savais pas si j'étais assez stable, mais ma famille pensait que ce serait bien pour moi de prendre un break et simplement être moi-même pendant deux semaines." Fiedler se voit comme la femme de ménage et la confidente dans le container télévisé. Elle déclare qu'elle écoute bien et qu'elle aime ça. Elle reveals also that she hasn't smoked or drunk alcohol in six years and is curious to see how the other residents react when they go through withdrawal.

When asked about her motivation to win the show, she says, "I've never won anything before, and I don't have a winner's gene. But maybe I should practice that a bit before October. But it should definitely be a woman who wins." She says she won't miss anything, except maybe her family, but they will be able to watch her.

His wife Dilara Kruse moved into the "PBB" container last year and finished sixth, now Max Kruse wants to shake up the show. The former football national player and reality newcomer reveals: "I've been watching 'PBB' for many years, I could have imagined doing it a few years ago, but it didn't fit with my active career." Now he has the time and "of course, I want to be better than my wife." And what does she think about his upcoming move-in? "She's not always thrilled when I'm away for too long. But she's already said she'll watch for 24 hours and she'll only sleep when I sleep." He's looking forward to the show, "because I'm into the format, I love drama and I want to test my limits. Maybe I won't be as nice as I usually am."

"When someone snores and someone falls asleep before me, I freak out," says Kruse about the challenges in the container. He also thinks he'll struggle with not having a phone. Something his roommates might not like about him is that he's "really lazy" and "has no desire to do the dishes."

Il y aura "plus de dix résidents" cette année, reveals Marc Rasmus. Il n'y aura pas d'autre sportif, mais un autre acteur. L'émission sera produite à nouveau à Cologne-Bocklemünd, il n'y aura pas de public en direct, explique le patron de la chaîne. Mais il y aura à nouveau un show surprise. "C'était un énorme succès l'an dernier et nous nous sommes beaucoup amusés avec ça."

