Les travaux de restauration du plus haut gratte-ciel du monde commencent après une longue pause.

Au cours d'une réunion organisée sur le site mercredi, le collectif chargé du projet, la Jeddah Economic Company (JEC), a annoncé que la tour sera désormais achevée en 2028.

La tour de 1 000 mètres de haut (3 280 pieds) était environ un tiers terminée lorsque, en 2017, divers personnages importants, notamment les dirigeants du principal contractor et d'un conglomérat financier qui avaient conjointement financé le projet, ont été arrêtés dans la croisade anti-corruption du prince héritier Mohammed ben Salman, ce qui a entraîné l'interrogatoire de nombreuses personnes dans le cadre d'allégations de pratiques corruptes.

La construction a repris après les arrestations, mais a temporairement cessé début 2018. En janvier de cette année, en raison des doutes grandissants sur les conséquences financières de la purge, la JEC a informé CNN que le projet se poursuivrait, mais a connu une pause de plusieurs années. Les perturbations causées par la pandémie de Covid-19 ont prétendument reporté les dispositions pour reprendre le travail.

L'événement de cette semaine a été fréquenté par l'un des anciens responsables arrêtés, le prince saoudien Alwaleed ben Talal, qui est le président de la Kingdom Holding Company, l'un des principaux financeurs du projet. Alwaleed, le cousin du prince héritier, a été libéré presque trois mois après son arrestation, bien que les raisons et les conditions de sa libération demeurent obscures.

En réaction à l'événement d'hier, Alwaleed a partagé une image numérique de la tour étincelante sur X avec la légende : "Nous sommes de retour."

Un autre personnage important impliqué dans la lutte anti-corruption était Bakr ben Laden, président du principal contractor de la tour, le Saudi Binladen Group. Le magnat de la construction, qui est le demi-frère d'Oussama ben Laden, aurait été libéré en 2021, trois ans après son incarcération. Son entreprise familiale, qui détient également une participation dans le projet de la tour de Jeddah, a été réembauchée pour achever les travaux de construction.

Selon un communiqué publié via l'échange boursier saoudien, le nouveau contrat du Saudi Binladen Group s'élève à 7,2 milliards de riyals (1,9 milliard de dollars), dont environ 1,1 milliard de riyals (290 millions de dollars) ont déjà été payés pour les travaux achevés. Actuellement, 63 des 157 étages de la tour ont été construits.

Bien que la cérémonie de mercredi ait représenté la première déclaration formelle selon laquelle la construction reprend, des images satellite fournies à Newsweek par la société américaine Maxar Technologies il y a deux mois suggèrent que les travaux étaient déjà en cours sur le site. En septembre 2023, le magazine basé à Dubaï MEED a rapporté que la JEC avait invité les contractors à soumissionner pour le projet, bien que le développeur ait refusé de confirmer les plans à CNN à l'époque.

Conçue pour les extrêmes

Anciennement connue sous le nom de Kingdom Tower, la tour a commencé la construction en 2013 et était initialement prévue pour être achevée en 2020. Elle surplombera de plus de 500 pieds la tour Burj Khalifa de Dubaï, actuellement le bâtiment le plus haut du monde.

Située surplombant la mer Rouge à Jeddah, le centre commercial de l'Arabie saoudite, la tour est prévue pour comporter des espaces de bureau, de commerce et de résidence. Les premiers plans, présentés en 2011, comprenaient un hôtel, un centre commercial et la plateforme d'observation la plus haute du monde.

La Kingdom Holding Company n'a pas répondu à la demande de CNN pour confirmation que la conception et les spécifications de construction étaient restées inchangées pendant l'interruption.

La tour a été conçue par l'architecte américain Adrian Smith, qui a utilisé l'empreinte "à trois pétales" et la forme aérodynamique conique de l'immeuble pour surmonter les défis techniques monumentaux de la construction à de telles hauteurs. Le cabinet d'architectes basé à Chicago, Adrian Smith + Gordon Gill, a remarqué que la forme de la tour "symbolise un bouquet de feuilles poussant du sol".

Les plans comprennent également 59 ascenseurs distincts, selon le cabinet, qui les a considérés comme "l'un des systèmes d'ascenseurs les plus sophistiqués du monde".

Adrian Smith + Gordon Gill n'a pas répondu à la demande de CNN pour un commentaire sur la reprise des travaux.

La tour de Jeddah sera l'attraction principale d'un plus vaste développement de 57 millions de pieds carrés, évalué à 20 milliards de dollars, baptisé Jeddah Economic City. Comme indiqué à CNN en 2018, le directeur du développement de la JEC à l'époque, Hisham Jomah, a déclaré que le projet "changait la mentalité" de Jeddah, qui avait traditionnellement servi de porte d'entrée vers les villes saintes de Médine et La Mecque.

" Avant (la tour), cet endroit n'était pas considéré comme un lieu où les gens vivraient ", a déclaré Jomah, qui est décédé depuis. "Nous construisons une ville autonome... afin que vous n'ayez pas à en sortir."

