Plateforme aéronautique déserte - Les travaux de restauration de l'aéroport de Tempelhof, réformé, sont en cours.

La rénovation du toit de 1,2 kilomètre de long de l'ancien aéroport Tempelhof approche de son terme. Les activités de construction ont commencé fin mai dans le but de rénover le toit et la dalle de béton de la couverture de la piste. Le sénateur de l'Urbanisme Christian Gaebler (SPD) a inspecté les travaux lors d'une visite sur le site. "Il est de notre responsabilité de préserver ce bâtiment et de le maintenir accessible au public", a-t-il déclaré.

L'accent est mis sur la préservation du site historique et la mise en service de ses installations. "La rénovation du toit est une partie importante de ce processus", a expliqué Fabian Schmitz-Grethlein, directeur général de la Société du projet Tempelhof. Cela est crucial pour maintenir la longévité de la structure, et une fois terminé, nous pourrons utiliser les espaces sous le toit à des fins futures, comme nous l'avons clairement indiqué.

Défis de la rénovation

Au cours de cette rénovation, la structure du toit âgée est remplacée. Les matériaux dangereux sont enlevés en toute sécurité de l'ancienne structure. De plus, la dalle de béton armé est rénovée. L'ensemble du projet devrait être terminé d'ici la fin de 2026, pour un coût estimé à environ 34 millions d'euros.

La couverture a été construite entre 1935 et 1941, couvrant une superficie de 21 400 mètres carrés. Mais ce n'est pas seulement le toit qui nécessite une rénovation ; l'ensemble de l'aéroport en a désespérément besoin. Construit à l'origine par les nazis comme l'"Aéroport du monde", il est rempli de substances dangereuses. Les systèmes de protection contre l'incendie sont obsolètes, et les modifications sont complexes en raison des exigences de la préservation des monuments. Par conséquent, de nombreuses pièces ne peuvent pas être utilisées pour le moment.

En été 2029, le Sénat a adopté le plan de développement "Vision 2030+", qui comprend les plans et concepts de rénovation à long terme de l'installation.

La rénovation terminée du toit de l'ancien aéroport de Tempelhof permettra d'utiliser les espaces en dessous à des fins futures. Les visiteurs du site pourront toujours voir la couverture historique, car les efforts de préservation se poursuivent malgré la nécessité de rénovations importantes.

Lire aussi: