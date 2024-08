- Les travaux de rénovation du château de Hohenzollern se poursuivent

Un an après la violente tempête qui a frappé le Burg Hohenzollern à Bisingen, les réparations se poursuivent toujours. Les pluies torrentielles et les vents forts ont entraîné des dommages importants, notamment en infiltrant le château historique du district de Zollernalb, situé à environ 65 kilomètres au sud de Stuttgart. Anja Hoppe, responsable des opérations du château, a clarifié la situation.

Les planchers historiques ont gonflé, et du moisi a poussé sur les poutres anciennes. Des traces d'eau sont maintenant visibles sur certains murs, et dans certaines zones, des sections de murs en plâtre se sont effritées. Hoppe a estimé les coûts totaux des dommages, y compris ceux du château et de son environnement, à environ 300 000 euros.

Environ 35 des 326 pièces du grand château ont été touchées. Cinq de ces pièces sont ouvertes aux visiteurs, avec des pancartes détaillant les dommages causés par la tempête. Certains planchers en parquet manquent ici et là et devront être remplacés prochainement. Les travaux de restauration se poursuivront jusqu'à la fin de l'année.

Hoppe se souvient d'une forte tempête qui a touché le district de Zollernalb pendant la nuit du 24 au 25 août 2023. La tempête a non seulement causé des dommages à l'intérieur du château, mais a également déraciné de nombreux arbres dans la forêt en dessous des murs historiques. Le château a été fermé aux visiteurs pendant deux jours consécutifs.

Le Burg Hohenzollern majestueux se dresse au sommet d'une colline. Les chercheurs pensent qu'une version antérieure du château pourrait avoir été construite dès le 11ème siècle, avec sa première mention au 13ème siècle. Après divers sièges, destructions partielles et multiples reconstructions, le château a été entièrement restauré entre 1850 et 1867, sous le règne du roi Frédéric-Guillaume IV.

Environ 250 000 à 300 000 touristes visitent chaque année ce siège ancestral de la famille Hohenzollern, selon l'administration. Le château propose une gamme variée de pièces historiques, notamment un trésor qui abrite la couronne du roi prussien de 1889, ainsi que d'autres reliques.

