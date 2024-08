- Les travaux de pontage à Hambourg prévus avant le détournement vers Berlin

Travaux en cours sur les ponts ferroviaires à Hamburg-Veddel, mais à partir de la fin de la semaine, le trafic longue distance entre Berlin et la ville hanséatique sera dévié sur cet itinéraire. Les travaux actuels sur les ponts ferroviaires, ainsi que le renouvellement des voies et des aiguillages, devraient être terminés d'ici mardi. Vendredi soir, cet itinéraire, qui accueille habituellement jusqu'à 660 trains par jour, devra gérer un trafic supplémentaire vers et depuis Berlin.

Ponts en besoin de réparation

En raison des travaux de construction de ponts à Hambourg, Deutsche Bahn a réduit ses services. Depuis le 15 juillet, il y a eu des annulations et des retards de trains entre la gare principale et Harburg. Plusieurs connexions longue distance vers et depuis Francfort et Cologne ont été annulées. À la fin des travaux à court terme, un système à quatre voies a déjà été restauré dans la zone des ponts de Veddeler, a expliqué un porte-parole de Deutsche Bahn, ajoutant : "Cela est opérationnellement nécessaire pour gérer le trafic supplémentaire sur le corridor haute performance Hambourg-Berlin".

Le porte-parole a également confirmé les déclarations précédentes de DB Infrago selon lesquelles les poutres longitudinales et transversales et les appuis des ponts de l'Elbe du Nord, âgés de plus de 100 ans, quelques centaines de mètres au nord des ponts de Veddeler, seront rénovés jusqu'en juin 2025. Ces travaux ont commencé en 2023.

Durée de trajet plus longue et moins de trains

À partir de vendredi (16 août), les travaux de construction commenceront sur l'itinéraire Hambourg-Berlin. Deutsche Bahn prévoit de renouveler plus de 74 kilomètres de voies et 100 aiguillages entre Wittenberge (Brandebourg) et Ludwigslust (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale), ainsi qu'entre Hambourg et Büchen (Schleswig-Holstein) et autour de Hagenow Land (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale). Jusqu'au 14 décembre, les trains longue distance et de fret seront déviés via Lüneburg, Uelzen, Salzwedel et Stendal (Saxe-Anhalt) et devront donc également traverser les ponts à Hambourg-Veddel. La durée du voyage sera prolongée d'un quart d'heure, et il n'y aura qu'un train par heure entre Hambourg et Berlin au lieu de deux.

Bus de remplacement entre Hambourg et Schwerin

Le trafic régional est également touché. Des bus de remplacement circuleront entre Hambourg et Schwerin, ainsi qu'entre Wittenberge. Schwerin ne peut être atteint en train qu'en passant par Lübeck et la ligne non électrifiée, à voie unique, jusqu'à Bad Kleinen. À partir de la fin septembre, les trains express régionaux de la ligne RE1 (Hambourg-Schwerin-Rostock) devraient à nouveau circuler largement sans restriction.

Frustration des voyageurs

Lors d'une réunion publique début août dans la ville de West Mecklembourg de Boizenburg, environ 150 voyageurs ont exprimé leur frustration, selon un article dans le "Ostsee-Zeitung". Les deux tiers de la population employée dans la ville se déplacent vers d'autres villes, principalement Hambourg ou Schwerin. "Comment suis-je censé me rendre au travail dans deux semaines ?", a déclaré un voyageur cité dans le journal. Les durées de voyage seront prolongées de jusqu'à 50 minutes par trajet. Le trafic de remplacement est en quelque sorte une répétition générale pour la rénovation générale de neuf mois de la ligne ferroviaire Berlin-Hambourg débutant en août 2025, a expliqué un représentant de Deutsche Bahn pour Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Neuf mois de bus de remplacement pour le trafic régional

Puis, jusqu'à la fin avril 2026, les trains longue distance seront à nouveau déviés via Uelzen et Stendal. Pour le trafic régional, DB Infra a chargé un groupe d'entreprises de bus de taille moyenne d'organiser un trafic de remplacement de haute qualité. Le contrat couvre 23 millions de kilomètres de bus, a annoncé l'entreprise fin juillet.

Les réparations en cours sur le pont ferroviaire à Hamburg-Veddel ont nécessité un déviation temporaire des trains longue distance, affectant le trafic entre Berlin et la ville hanséatique. À la fin des travaux de rénovation sur les ponts de Veddeler, le système à quatre voies sera nécessaire pour gérer le trafic supplémentaire sur le corridor haute performance Hambourg-Berlin, indiquant l'importance de ces ponts ferroviaires.

