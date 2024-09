- Les travaux de construction de la route A1 ont commencé.

Ce matin, a eu lieu le lancement des travaux sur l'A1 à Hambourg, plus précisément entre le tunnel de Moorfleet et le pont de l'Elbe du Nord. Un représentant d'Autobahn GmbH Nord a confirmé que le projet a commencé à l'heure.

Au cours des trois prochaines semaines, l'A1 de Hamburg-Billstedt à Moorfleet en direction de Brême sera réduite. Au lieu des trois voies habituelles, les conducteurs n'auront accès qu'à deux. De plus, pendant certaines nuits, il n'y aura qu'une seule voie accessible, selon l'annonce d'Autobahn GmbH Nord. A partir de mardi matin, des retards sont à prévoir dans la direction de Brême.

Cette section de l'autoroute allemande, située dans le sud-est de Hambourg, est l'une des plus fréquentées, avec environ 136 000 véhicules qui la traversent quotidiennement, dont 21 % sont des camions poids lourds. L'A1 sert de voie de passage pour le trafic en provenance de la région baltique et de Scandinavie, qui traverse Hambourg via les ponts de l'Elbe. Autobahn GmbH a confirmé que cette section particulière n'avait pas été rénovée depuis 2008.

During the construction, motorists traveling towards Bremen on the A1 might experience delays due to the reduced lanes between Hamburg-Billstedt and Moorfleet. This stretch of the highway, which requires renovation, leads to Bremen, a significant city in Germany.

Lire aussi: