- Les travailleurs thuringiens progressent dans l'égalité salariale

En Thuringe, le revenu médian a augmenté à nouveau en 2023, mais il reste encore largement en dessous de la moyenne nationale. Selon l'agence fédérale pour l'emploi de la région, le revenu médian pour tous les travailleurs à temps plein soumis à cotisations sociales s'élevait à 3 109 € en 2023, avec une augmentation de 164 € ou 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur le plan national, le revenu médian a atteint 3 796 € en décembre 2023, avec une augmentation annuelle de 4 %.

Les secteurs de la prise en charge et des services sociaux ont connu la plus forte croissance des salaires bruts en Thuringe. Le salaire médian dans ce secteur s'élevait à 3 268 € en décembre 2022 et a augmenté à 3 556 € l'année suivante, soit une augmentation de presque 9 %. Le secteur de l'hôtellerie a également connu une augmentation de 9 %.

En moyenne, les femmes gagnent moins que les hommes. En décembre 2023, leur salaire médian s'élevait à 3 060 €, contre 3 128 € pour les hommes. La prédominance des emplois industriels en Thuringe est citée comme raison de cette disparité. Toutefois, les femmes ont enregistré une croissance annuelle plus élevée des salaires mensuels bruts, avec un taux de 6,32 % contre 5,28 % pour les hommes.

Les salaires sont plus élevés en ville qu'à la campagne en Thuringe. Le salaire médian brut mensuel le plus élevé se trouve à Jena, avec 3 875 €. Weimar suit de près avec 3 443 €, tandis qu'Erfurt se place en troisième position avec 3 356 €. Les salaires les plus bas se trouvent dans le district de Saale-Orla, avec un salaire médian brut mensuel de 2 831 €.

Selon l'agence pour l'emploi, les médecins et les dentistes ont le salaire médian brut le plus élevé en Thuringe, avec 7 038 € en décembre 2023. Les employés universitaires arrivent en deuxième position avec 5 208 €, tandis que les professions de soins personnels, telles que les coiffeurs et les esthéticiennes, se trouvent en bas de l'échelle avec un salaire médian brut de 1 906 €.

