- Les travailleurs spécialisés dans l'acier se sont de nouveau mobilisés avant la réunion du conseil de surveillance.

Au plus grand fabricant d'acier d'Allemagne, Thyssenkrupp Steel, les employés ont de nouveau organisé des manifestations à l'encontre de la direction de la division de l'acier à Duisburg, réclamant la préservation de leurs emplois. La cause de ces protestations est une réunion simultanée du conseil d'administration de la branche de l'acier.

Selon les informations publiées mercredi par "Handelsblatt" et "West German General Newspaper", le PDG de Thyssenkrupp, Miguel López, envisage de renvoyer trois membres du conseil d'administration de la filiale de l'acier, dont le PDG de l'acier Bernhard Osburg. Les tensions proviennent d'un désaccord sur la réorganisation prévue, qui comprend la réduction des effectifs et la perte d'emplois. Initialement, il était incertain si le renvoi de ces membres du conseil serait discuté lors de la réunion.

Le président du conseil de surveillance, l'ancien vice-chancelier Sigmar Gabriel, ainsi que le vice-président de IG Metall, Detlef Wetzel, avaient prévu de s'adresser à la presse deux heures après le début de la réunion. Selon un porte-parole de la division de l'acier, la réunion a commencé comme prévu à 15h00.

Environ 27 000 personnes travaillent au sein de la division de l'acier de Thyssenkrupp, dont plus de 13 000 à Duisburg. Le conseil d'usine a laissé entendre une possible "décimation de l'usine" et la perte de nombreux emplois.

Confrontée à la récession économique et aux importations à bas prix, la division est prévue pour être réorganisée. Une scission est également envisagée. Le principal point de controverse porte sur l'implication de Thyssenkrupp dans le financement de l'équipement de la division lors de la séparation. Les propositions actuelles de réorganisation du conseil de l'acier sont considérées comme insuffisantes pour la société mère.

Le maire de Duisburg, Sören Link (SPD), a exprimé son soutien aux travailleurs de l'acier. "Nous ferons face à ce défi ensemble", a-t-il promis. "Vous n'êtes pas seuls", a-t-il encouragé les manifestants.

Les employés ont exprimé leurs préoccupations à la Commission, demandant une intervention dans les pertes d'emplois et les décisions de réorganisation chez Thyssenkrupp Steel. During

Lire aussi: