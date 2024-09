Les travailleurs se rendent fréquemment sur leur lieu de travail.

Il semble que les employés des villes allemandes les plus importantes reviennent plus fréquemment dans leurs bureaux, selon une étude réalisée par le spécialiste de l'immobilier Jones Lang LaSalle (JLL). En moyenne, un employé passe environ 3,6 jours par semaine au bureau, ce qui se rapproche de la norme d'avant la pandémie de 4 jours.

Le taux d'occupation des bureaux a également augmenté, atteignant 72 % (par rapport à 63 % l'année précédente et 79 % avant la pandémie). Cette enquête, réalisée en ligne en juin avec la participation de 1 530 travailleurs de bureau, a révélé cette nouvelle tendance.

"Il y a une forte pression croissante pour que les employés retournent au bureau, avec un nombre croissant d'entreprises fixant un nombre spécifique de jours de présence au bureau", a expliqué Helge Scheunemann, expert en recherche de JLL Allemagne. Cette tendance est même visible chez les employés qui ont la flexibilité de travailler à distance.

Différents secteurs Witnessent une augmentation de la présence au bureau. Cela inclut le secteur de la technologie, traditionnellement populaire pour le travail à distance, ainsi que les secteurs de la finance et des services. Cependant, la tendance a légèrement diminué dans les secteurs de la consultation et de l'assurance par rapport à l'année dernière. Le commerce, les transports, la logistique et le tourisme ont connu une stagnation de la présence au bureau.

JLL prévoit un changement de cap

JLL ne s'attend pas à un retour rapide à une semaine de travail de cinq jours à court ou moyen terme. Au lieu de cela, Scheunemann prévoit un changement de cap : "Au cours des prochaines années, le débat sur le travail à distance pourrait évoluer vers une réflexion plus approfondie sur l'adoption d'une semaine de travail de quatre jours".

Cependant, l'Institut Ifo de Munich ne prévoit pas une tendance significative vers le retour au bureau en analysant l'Allemagne dans son ensemble. Récemment, l'Ifo a déclaré que le travail à domicile "n'est pas près de disparaître", avec les employés travaillant à domicile 17 % de leur temps, selon leur enquête auprès des entreprises. Ce chiffre reste inchangé par rapport à l'année dernière.

Malgré l'augmentation de la présence au bureau, la crise du coronavirus présente toujours des défis pour de nombreuses entreprises. De nombreux employés continuent de travailler à domicile à temps partiel, et JLL prévoit un glissement vers l'adoption d'une semaine de travail de quatre jours plutôt qu'un retour rapide à une semaine de travail de cinq jours.

