Les travailleurs retournent souvent à leur lieu de travail, comme l'indique une étude.

Les entreprises estiment que la transition vers le télétravail après la pandémie ne sera pas inversée, mais les observations montrent une augmentation des visites en bureau. Une étude suggère que les employés sont actuellement plus fréquents dans les bureaux. Le spécialiste de l'immobilier JLL anticipe que la discussion sur le télétravail va passer à un autre sujet.

Les travailleurs des grandes villes allemandes comme Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, Francfort, Düsseldorf et Stuttgart passent plus de temps dans leurs espaces de bureau, selon une étude du spécialiste de l'immobilier JLL. Le nombre moyen de visites en bureau a augmenté à 3,6 jours par semaine par rapport aux 3,2 jours en été 2023. Cela rapproche la fréquence des visites en bureau des niveaux d'avant la pandémie, où les employés se rendaient au bureau environ quatre jours par semaine, selon JLL.

Le taux d'occupation des espaces de bureau a également augmenté, atteignant 72 % (par rapport à 63 % l'année précédente). Ce chiffre est légèrement inférieur à avant la pandémie, où les bureaux de ces villes étaient occupés en moyenne à 79 %, comme le révèle un sondage en ligne auquel ont participé 1 530 travailleurs de bureau en juin.

"Le mouvement de retour au bureau prend de l'ampleur, et de plus en plus d'entreprises mettent en place un nombre fixe de jours en bureau", a déclaré Helge Scheunemann, expert en recherche de JLL Allemagne. Même les employés ayant la flexibilité de travailler à distance ou à domicile se rendent plus fréquemment au bureau.

L'augmentation des visites en bureau est observée dans divers secteurs. Le secteur de l'IT, connu pour sa solide culture de travail à distance, ainsi que les services industriels et financiers, ont vu une augmentation des heures de bureau. Cependant, les chiffres ont diminué dans les domaines de la consultation et de l'assurance par rapport à l'année dernière, tandis que les secteurs de la vente au détail, des transports, de la logistique et du tourisme sont restés stables.

JLL prévoit une nouvelle tendance

JLL ne s'attend pas à un retour rapide à une semaine de travail de cinq jours à temps plein dans un avenir proche. L'expert en recherche Scheunemann prévoit un changement : "Dans les années à venir, le débat autour du travail à distance pourrait laisser place à un débat plus vif sur la semaine de quatre jours."

En revanche, l'Institut Ifo de Munich ne prévoit pas un regain généralisé des visites en bureau en considérant l'Allemagne dans son ensemble. Le travail à domicile est "loin de disparaître", a récemment déclaré l'Institut Ifo. Selon le sondage de l'Institut Ifo auprès des entreprises, les employés passent 17 % de leur temps de travail à domicile, ce qui reste inchangé par rapport à l'année précédente.

Malgré la prévision d'une transition vers une semaine de quatre jours, la tendance à fréquenter le bureau à domicile se poursuit. Les employés de ces grandes villes allemandes passent maintenant en moyenne 3,6 jours par semaine dans leur bureau à domicile, approchant le taux d'avant la pandémie de 4 jours.

L'augmentation de la fréquence des visites en bureau a également entraîné des taux d'occupation plus élevés dans ces villes, avec 72 % des espaces de bureau maintenant utilisés,

Lire aussi: