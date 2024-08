- Les travailleurs protestent contre la direction de l'acier de Thyssenkrupp

Manifestation à l'encontre de Thyssenkrupp Steel Headquarters

Jeudi soir, les employés de la division acier de Thyssenkrupp ont organisé une manifestation visuelle de guérilla devant le siège de l'entreprise à Duisburg, utilisant des croix en bois, des lumières funéraires et des torches pour s'opposer aux réductions d'emplois prévues. Environ 200 personnes ont participé à l'action d'environ 30 minutes, selon le conseil d'entreprise. Quatre hommes vêtus de noir ont porté un cercueil contenant une marionnette, et des lumières de Bengale et des bombes fumigènes ont également été allumées.

Une Action Symbolique

Les employés voulaient ainsi manifester leur engagement pour l'avenir de la division acier, a expliqué le conseil d'entreprise. À la veille d'une importante réunion du conseil de surveillance, ils voulaient "faire passer un message", a déclaré Jens Burnicki du conseil central d'entreprise.

Le plus grand producteur d'acier d'Allemagne, Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), doit discuter vendredi d'une restructuration fondamentale. Pour devenir plus compétitif, l'entreprise prévoit de réduire les capacités de production, ce qui devrait entraîner des licenciements. Cependant, les licenciements pour raisons opérationnelles doivent être évités. La division se prépare à l'indépendance, mais les provisions financières pour cela font toujours l'objet de discussions.

Crainte de la faillite

Ali Güzel, président du conseil d'entreprise du site Duisburg/Beeckerwerth, a exprimé jeudi soir sa crainte que la maison mère ne fournisse pas suffisamment de fonds. "Il y a peur qu'on nous donne le moins possible, pour que finalement l'administrateur de la faillite soit à la porte", a déclaré Güzel aux journalistes. "Le risque de faillite est très élevé", a-t-il ajouté.

Selon Güzel, la nomination d'un autre avis d'expert sur les provisions financières nécessaires pour la division est également à l'ordre du jour vendredi. Les idées actuelles de la direction de l'acier, du conseil d'administration de Thyssenkrupp et de la cogestion sont encore trop éloignées. La partie des employés ne consentira à un plan d'affaires élaboré par la direction de l'acier que si le financement futur est clarifié, a déclaré Güzel.

Environ 27 000 personnes travaillent dans la division acier de Thyssenkrupp, dont environ 13 000 à Duisburg.

Cette action des employés de Thyssenkrupp en Allemagne vise à exprimer leur forte opposition aux réductions d'emplois prévues, incitant l'entreprise à réévaluer ses plans de restructuration. L'attention internationale attirée par cette manifestation à Duisburg pourrait mettre la pression sur Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) pour qu'elle réexamine ses stratégies, ce qui pourrait empêcher des licenciements massifs.

Lire aussi: