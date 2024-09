Les travailleurs indépendants ont connu une détérioration substantielle de leur environnement d'entreprise.

L'environnement des travailleurs indépendants a empiré en août. L'indice de climat des affaires Jimdo-ifo est passé de -13,4 à -18,4 points, atteignant son plus bas niveau depuis le début de l'année.

La situation actuelle a montré un net durcissement, les prévisions pour les six prochains mois étant encore plus sombres. "Les travailleurs indépendants ne peuvent se protéger de la récession économique générale", déclare l'experte de l'ifo Katrin Demmelhuber. "Un principal sujet d'inquiétude persiste : le manque d'opportunités d'emploi". Les grandes entreprises et les consommateurs ont réduit leurs commandes, de nombreux petits prestataires de services et retailers ayant enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires. Un rayon d'espoir s'est toutefois manifesté dans le secteur du tourisme, qui a connu une amélioration.

L'indice est basé sur des sondages mensuels auprès de 1 600 travailleurs indépendants et de petites entreprises employant jusqu'à neuf personnes. Divers secteurs sont couverts, avec une attention particulière accordée aux services.

La détérioration du climat des affaires affecte de nombreux petits prestataires de services et retailers, entraînant une baisse de leur chiffre d'affaires. Le climat des affaires actuel, tel que reflété par l'indice Jimdo-ifo, a suscité des inquiétudes quant à la rareté des opportunités d'emploi pour les travailleurs indépendants.

