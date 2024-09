Les travailleurs indépendants et les indépendants peuvent obtenir des prêts; comprendre la procédure

Obtenir un prêt d'une banque est difficile pour de nombreux travailleurs indépendants et auto-éditeurs. Voici comment ils peuvent améliorer leurs chances.

Souvent, ils ont de très bonnes revenus et un excellent score de crédit, mais les banques trouvent difficile d'accorder des prêts aux travailleurs indépendants et aux personnes auto-employées. L'une des raisons est le flux de revenus irrégulier. Voici cinq stratégies pour surmonter cet obstacle.

1. Commencez par contacter votre banque principale

Jörg Buschan, expert en droit des crédits à l'Association allemande des banques à Berlin, recommande de contacter votre banque principale en premier lieu. Elle a la meilleure connaissance de votre situation financière et peut fournir des conseils précieux.

Si votre banque principale propose un prêt, n'hésitez pas à comparer avec les propositions d'autres banques, suggère Buschan. Et bonne nouvelle, cela peut être fait en ligne.

Pour des fins spécifiques, envisagez les prêts promotionnels de la KfW bank. Par exemple, il y a le prêt promotionnel ERP pour les PME et les travailleurs indépendants. Pour obtenir ce prêt, les fonds doivent être utilisés pour financer vos activités de travailleur indépendant ou auto-éditeur.

2. Montrez des revenus constants et une solvabilité

"Les banques ont besoin de voir des revenus constants et importants", déclare Andreas Lutz, président de l'Association allemande des entrepreneurs et travailleurs indépendants (VGSD) à Munich. Ces revenus peuvent provenir d'activités non indépendantes, de revenus locatifs ou de plus-values.

La solvabilité est également cruciale - c'est-à-dire le remboursement ponctuel des prêts antérieurs. Lorsque vous demandez un prêt, les banques vous demanderont votre consentement pour vérifier votre solvabilité auprès de SCHUFA. Astuce : vous pouvez demander une auto-déclaration gratuite auprès d'eux - et de services similaires - une fois par an pour évaluer votre propre solvabilité, conseille Lutz.

3. Montrez vos actifs

Les travailleurs indépendants et les auto-éditeurs peuvent améliorer leurs chances d'obtenir un prêt s'ils ont certains actifs. "Cela peut inclure une propriété sans hypothèque, une police d'assurance-vie ou un compte-titres", déclare Lutz.

Il est également possible que votre conjoint, partenaire ou membre de la famille soit prêt à cosigner le prêt.

4. Préparez les documents essentiels

La préoccupation principale de la banque est de savoir si vous pouvez rembourser le prêt. Pour obtenir une compréhension complète, ils demanderont aux travailleurs indépendants et aux auto-éditeurs les états financiers annuels des trois dernières années. À partir de ceux-ci, ils peuvent analyser et comparer le chiffre d'affaires, les profits et les marges bénéficiaires, explique Lutz de VGSD.

Les documents essentiels comprennent les trois dernières années d'évaluations fiscales de revenus, ainsi que les relevés de compte bancaire et de titres, conseille l'expert en droit des crédits Buschan. N'oubliez pas d'apporter votre pièce d'identité à des fins de vérification.

5. Considérations clés avant de finaliser le prêt

Vous avez réussi - la banque est disposée à prêter à un travailleur indépendant ou auto-éditeur. Voici d'autres aspects à considérer.

Engagements financiers : "Les engagements de remboursement mensuels pour les intérêts et le principal ne doivent pas être trop lourds par rapport à vos revenus", déclare Lutz. Cela aide à éviter les difficultés financières en cas de fluctuations de revenus.

Assurance-crédit : "Il peut être judicieux d'envisager l'investissement dans une assurance-crédit", suggère Buschan. Cette couverture protège les emprunteurs des risques en cas de défaut de paiement du débiteur.

Flexibilité : Les travailleurs indépendants et les auto-éditeurs devraient chercher une certaine flexibilité dans le remboursement de leurs échéances de prêt - par exemple, la possibilité de faire un remboursement intégral pendant les périodes fastes. "Cela vous aidera à rembourser le prêt plus rapidement", déclare Buschan.

Conseil supplémentaire : Les personnes qui se lancent dans l'auto-emploi pour la première fois peuvent chercher des conseils auprès d'un consultant en petite entreprise et en démarrage. Ces conseils peuvent offrir des aperçus précieux pour leur entreprise - "et peut-être même le conseil de ne pas contracter de prêt si l'investissement proposé n'en vaut pas la peine", déclare Lutz.

Prêt privé : Au lieu de servir de garant, les membres de la famille peuvent être disposés à prêter directement aux travailleurs indépendants ou auto-éditeurs. "Un tel prêt présente généralement des taux d'intérêt plus bas et plus de flexibilité", déclare Lutz.

