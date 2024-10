Les travailleurs des quais de la côte est des États-Unis entament une grève, ce qui a un impact significatif sur le flux commercial international.

Une semaine avant l'élection présidentielle américaine, un conflit syndical parmi les travailleurs portuaires sur la côte Est seme le chaos dans le commerce international. Les conflits ont commencé un mardi soir, à l'initiative de l'International Longshoremen's Association (ILA), qui représente environ 25 000 employés dans 14 ports majeurs. Les négociations pour un nouveau contrat ont visiblement échoué avant la grève. Le président américain Joe Biden a appelé à des négociations "rapides et équitables" pour résoudre le problème.

Cette action syndicale pourrait potentiellement coûter milliards de dollars à l'économie américaine chaque semaine. La distribution de denrées alimentaires et d'électronique est touchée. Selon l'ILA, les ports de Maine à Texas sont complètement paralysés.

Le président du syndicat Harold Daggett a déclaré : "Nous sommes prêts à poursuivre la grève et à lutter aussi longtemps que nécessaire pour obtenir les salaires et les garanties contre l'automatisation que nos membres de l'ILA méritent." Les négociations avec l'United States Maritime Alliance (USMX) sont au point mort.

Il s'agit de la première grève du syndicat depuis 1977, la menace de grève planant depuis des mois. La grève est une conséquence de l'échec des négociations sur un nouveau contrat, après l'expiration de l'ancien aux alentours de 3 heures du matin ce mardi. Elle touche environ 25 000 membres de l'ILA dans 14 ports majeurs aux États-Unis, dont New York et New Jersey, Boston, Philadelphie et Houston.

Le conflit syndical entraîne de importantes perturbations dans le commerce international le long de la côte Est des États-Unis. Le chaos dans les ports de Maine à Texas affecte la distribution de denrées alimentaires et d'électronique.

Lire aussi: