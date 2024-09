- Les travailleurs de l'usine de Baunatal de VW expriment leur frustration et leur consternation, selon IG Metall.

Les employés de l'usine de Volkswagen à Baunatal, dans le nord de la Hesse, ont exprimé leur colère et leur déception lors d'une réunion, selon IG Metall. La raison de leur frustration est les mesures d'austérité renforcées de l'entreprise, qui incluent la possibilité de fermetures d'usines en temps difficiles, une idée qu'ils ont du mal à comprendre.

Volkswagen, le plus grand constructeur automobile d'Europe, a annoncé lundi que les fermetures d'usines et les licenciements faisaient désormais partie de ses mesures d'économies pour sa marque principale, Volkswagen. L'usine de Baunatal, qui emploie environ 15 500 personnes, est la plus grande usine de composants du groupe Volkswagen dans le monde et est considérée comme le plus grand employeur du nord de la Hesse. Cette usine produit une grande partie des trains motrices électriques.

L'usine de Baunatal à Cassel est considérée comme un établissement hautement progressiste par le conseil d'usine. Le porte-parole du conseil central d'usine a déclaré : "Nous avons été pionniers dans la transformation de notre usine de composants, probablement plus tôt que tout autre concurrent." Depuis 2016, l'usine a été développée en tant que centre d'excellence pour les entraînement électriques. Récemment, Cassel a remporté le contrat pour le centre d'excellence pour les grandes coulées, un élément crucial pour les futurs cadres de batterie. Le produit phare pour les moteurs à combustion interne, la boîte de vitesses à double embrayage, n'est plus nécessaire pour les voitures électriques.

Ce glissement précoce vers l'électromobilité s'est avéré payant. Le porte-parole a déclaré : "En raison du glissement de la chaîne de traction, environ 70 % de la valeur ajoutée originale liée à la chaîne de traction à combustion interne disparaîtra à court ou long terme dans nos usines de composants Volkswagen." Cela souligne l'importance des nouveaux domaines d'activité qui complètent et pourraient potentiellement remplacer les domaines existants, selon l'expansion de la mobilité électrique.

Dietzel ne considère pas l'usine de Baunatal comme étant en danger, mais il s'inquiète qu'un manque d'investissement dans l'emplacement pourrait représenter une menace importante pour les emplois à long terme. La direction de l'entreprise a montré sa volonté d'engager le dialogue, mais à condition que le conseil d'administration "revienne à la raison". Dietzel a affirmé : "Le conflit n'est pas de notre fait, mais s'il nous est imposé, nous y ferons face." Il considère également les mesures d'austérité comme une "situation de menace" à l'approche du prochain tour de négociation salariale dans l'industrie métallurgique et électrique à l'automne.

Le ministre de l'Économie de Hesse, Kaweh Mansoori (SPD), était également présent à la réunion, selon Dietzel. Le ministre a exprimé sa surprise et a fait référence à sa visite sur le site il y a quelques semaines lors de sa tournée estivale. Des sujets tels que les fermetures d'usines et les licenciements n'ont pas été abordés lors de cette visite. En fait, plus de 800 travailleurs temporaires ont été embauchés récemment à l'usine de Baunatal.

