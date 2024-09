Les travailleurs consacrent 17% de leurs heures professionnelles au travail à domicile, selon Ifo.

Selon une enquête menée par l'Institut Ifo auprès des entreprises allemandes, les travailleurs passent en moyenne 17 % de leur temps de travail à domicile. Ce pourcentage passe à 20 % dans les grandes entreprises et diminue à 15 % dans les PME. Il existe un écart considérable entre les différents secteurs.

Le télétravail est prédominant dans le secteur de l'IT (58 % du temps de travail) et dans la consultation en gestion (environ 50 %). À l'inverse, les employés des secteurs de la construction et de l'hôtellerie passent seulement 2 % de leur temps de travail à domicile, tandis que le secteur de la manufacture fait une moyenne de 10 %. Ces résultats proviennent de l'enquête sur les cycles économiques de l'Ifo, qui a impliqué environ 9 000 entreprises.

L'analyste de l'Ifo, Jean-Victor Alipour, a souligné que la tendance au télétravail était globalement restée stable par rapport à l'année précédente. Il a déclaré : "Given the discussions surrounding office returns, this might be unexpected. However, this result aligns with other data suggesting that remote work isn't on the decline."

