Les travailleurs boomerang: retour respectueux à l'ancien employeur

Les parcours professionnels sont divers. Ils peuvent parfois vous mener là où vous pensiez avoir quitté. Pour redevenir heureux dans son travail, les employés doivent alors se réengager avec leur ancien employeur.

Je sais, je sais : ceux qui reviennent chez un ancien employeur doivent activement essayer de se libérer des anciens réflexes et schémas de pensée. Marlene Pöhlmann, directrice régionale de l'agence de recrutement Robert Half, explique ce que les employés en tant que "boomerang employees" doivent prendre en compte pour réussir à réintégrer l'entreprise.

Montrez du respect pour la nouvelle vieille entreprise

On connaît déjà beaucoup de visages et les processus, l'idée de sauter directement dedans et d'être proactif est tentante. "Cependant, ceux qui veulent réussir chez le nouvel ancien employeur doivent prendre le temps de redécouvrir l'entreprise pour eux-mêmes", dit Pöhlmann.

Entre le départ et le retour, de nombreux processus ont probablement changé ou évolué. Les retours doivent également s'attendre à des changements de personnel ou de la direction stratégique de l'entreprise. La règle ici est : "Écoutez, apprenez et intégrez le nouveau rôle chez l'ancien employeur."

Utilisez les nouvelles expériences avec modération

Après une ou plusieurs étapes professionnelles intermédiaires, les employés ont généralement acquis beaucoup d'expérience. Ceux qui reviennent chez les anciens employeurs et rencontrent d'anciens collègues ne doivent pas submerger, intimider ou même aliener les effectifs, conseille Pöhlmann. "Si vous jetez des noms d'entreprises et de domaines d'emploi, vous risquez que l'ancienne équipe soit moins motivée à travailler avec vous." L'équipe pourrait se demander pourquoi quelqu'un est revenu. Mieux : utilisez les expériences pour améliorer l'ancien nouvel employeur.

Acceptation pour les nouvelles constellations

Celles et ceux qui ont été employés chez une autre entreprise pendant plusieurs années doivent s'attendre à ce que les constellations d'équipe chez l'ancien employeur aient changé. "Le stagiaire que vous avez embauché pourrait être devenu le responsable de département et être maintenant votre égal ou même se situer au-dessus de vous dans la ligne de reporting", dit Pöhlmann. Elle conseille : "Acceptez-le." Le nouveau manager a non seulement montré de l'endurance, mais a également construit de l'expérience et de l'expertise, que l'entreprise reconnaît avec la carrière appropriée.

Les employeurs peuvent apprécier les nouvelles perspectives de l'employé de retour, mais il est crucial d'aborder la situation avec humilité.

