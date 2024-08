Les travailleurs agricoles s'inquiètent de la diminution notable des rendements des récoltes.

De nombreux agriculteurs allemands sont mécontents de cette année's récolte de blé, qui est significativement inférieure à celle de l'année précédente. L'Association des agriculteurs allemands a rapporté un rendement estimé de 39,3 millions de tonnes, comparé à 42 millions de tonnes en 2023. C'est un "bilan désastreux". Dans certaines régions, les rendements et même la qualité des grains ont été affectés par les pluies persistantes et parfois torrentielles.

Le président de l'Association des agriculteurs allemands, Joachim Rukwied, a qualifié cette année's récolte de blé d'autre situation stressante qui s'est soldée par une grande déception. Il a attribué la mauvaise weather de l'automne jusqu'au début de l'été et la limitation de l'ensoleillement comme facteurs contributifs. De plus, la pluie pendant la récolte a souvent ralenti les moissonneuses-batteuses. Le rendement de blé Significativement inférieur souligne une fois de plus l'impact clair du changement climatique.

Rukwied a également critiqué les "directives gouvernementales erronées" pour le faible rendement de l'industrie. Il a exhorté la politique à éliminer les "directives théoriques et inapplicables" pour les agriculteurs. Il est frustrant que, alors qu'il y a une forte demande de blé de qualité supérieure, les agriculteurs ne puissent produire que du blé fourrage en raison des réglementations en vigueur, telles que celles concernant la fertilisation.

Better conditions for sugar beets, corn, and potatoes

Cependant, les restrictions croissantes sur les pesticides contribuent à la diminution des rendements et de la qualité du blé et du colza, selon Rukwied. Il a souligné l'importance de pouvoir protéger les plantes lors de saisons avec des taux d'infection fongique particulièrement élevés, et a exhorté à une "correction immédiate de la politique des pesticides".

La pluie a eu principalement un impact positif sur les betteraves à sucre, le maïs, les pommes de terre et les légumes. Cependant, les pommes de terre ont été Significativement affectées par la pourriture des feuilles et des tubercules. Dans les betteraves à sucre, de nouvelles maladies se sont répandues.

Dans l'agriculture fruitière, il y a eu des "pertes Significatives" principalement en raison des gels tardifs. "Ici, les restrictions sur les pesticides et le salaire minimum créent une situation globale difficile", a noté l'association. Dans les vignobles, des rendements inférieurs à la moyenne sont attendus dans toutes les régions de culture. Le rapport de récolte de l'Association des agriculteurs allemands est une estimation et est basé sur les rapports des 18 associations d'agriculteurs

