- Les travailleurs agricoles du Schleswig-Holstein connaissent des rendements de récolte sous-optimaux.

Les habitants de Schleswig-Holstein ont généralement connu une récolte décevante cette saison. Plusieurs agriculteurs expriment leur mécontentement quant à leurs rendements et leur qualité, selon le ministre de l'Agriculture Werner Schwarz (CDU), le président de la Chambre d'agriculture Ute Volquardsen et le président de l'Association des agriculteurs Klaus-Peter Lucht, lors de l'évaluation préliminaire de la récolte à Ottendorf près de Kiel.

Les chiffres préliminaires de l'Office nordique de la statistique - toutes les récoltes n'ont pas encore été collectées - laissent penser que les rendements de blé d'hiver seront d'environ 7,95 tonnes par hectare, en baisse de 4 % par rapport à l'année précédente et de 9 % par rapport à la moyenne habituelle. Les rendements de l'orge d'hiver sont attendus autour de 8,43 tonnes, légèrement supérieurs à la moyenne habituelle. Cependant, le colza d'hiver est en difficulté avec seulement 3,28 tonnes, considérablement moins que la moyenne habituelle de 3,83 tonnes. Cette année, les céréales d'été comme l'avoine d'été et le blé d'été sont attendues avec des rendements plus élevés, environ 284 500 tonnes, en augmentation de 141 %. En raison des champs mouillés à l'automne, de nombreux agriculteurs n'ont pas pu planter les céréales d'hiver comme prévu et ont opté pour les céréales d'été à la place.

Volquardsen a également mentionné les cours du marché actuellement bas, qui, associés à des rendements plus faibles, mettent la pression sur les entreprises.

Le ministre de l'Agriculture Werner Schwarz a suggéré : "Les politiques de soutien aux agriculteurs en réponse aux récoltes décevantes et aux cours du marché bas doivent être renforcées." Compte tenu des rendements attendus plus faibles, le président de l'Association des agriculteurs Klaus-Peter Lucht a recommandé : "Les subventions pour les agriculteurs touchés doivent être envisagées pour compenser leurs pertes et assurer la durabilité du secteur agricole de Schleswig-Holstein."

Lire aussi: