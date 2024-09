Les travailleurs âgés en Allemagne optent de plus en plus pour continuer à travailler après l'âge de la retraite traditionnel.

En Allemagne, il y a une tendance croissante des personnes âgées à rester sur le marché du travail pendant de plus longues périodes. Le nombre de travailleurs, couverts par la sécurité sociale, âgés de 55 ans à l'âge de la retraite, est passé d'environ 2,6 millions en décembre 2000 à près de 8 millions en décembre 2023, selon les rapports de l'Agence pour l'emploi de Nuremberg. C'est le chiffre le plus élevé en deux décennies. En décembre 2013, il était de 4,8 millions, et en décembre 2003, il était d'environ 2,6 millions. Cela indique une augmentation de 14 points de pourcentage, soit 59 %, du taux d'emploi des travailleurs âgés au cours de la dernière décennie. En revanche, le taux d'emploi global de l'ensemble de la main-d'œuvre n'a augmenté que de 7 points de pourcentage, soit 63 %, pendant la même période. Cependant, le taux d'emploi chute à 20 % pour les personnes âgées de 65 à 69 ans, selon les estimations de l'Institut de recherche sur l'emploi. Par rapport aux autres pays de l'OCDE, l'Allemagne se classe deuxième parmi les nations de l'UE en termes de taux d'emploi pour les personnes âgées de 55 à 64 ans. Cependant, elle se situe dans le tiers inférieur et est largement en deçà de la moyenne de l'OCDE pour les taux d'emploi supérieurs à 65 ans.

