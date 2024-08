Les transporteurs aériens optent pour le contournement des installations aéroportuaires allemandes.

Budget airline Ryanair réduit ses services à l'aéroport de Berlin en raison des coûts qui explosent. La cause : des dépenses qui augmentent de manière exponentielle. L'évaluation de la Fédération allemande du transport aérien indique que les coûts contribuent à l'augmentation du prix des billets.

Les dépenses de voyage ont augmenté de manière significative ces derniers temps. Selon l'Office fédéral des statistiques, le coût des vols vers des destinations européennes a augmenté de 31,9 % au premier semestre 2023 par rapport à l'année précédente. Les compagnies aériennes ont répercuté ces dépenses supplémentaires, notamment les coûts du carburant exorbitants et les salaires plus élevés pour le personnel de sécurité, sur leurs clients.

Cependant, cette tendance a atteint son apogée en 2024 - les dépenses ont continué d'augmenter, mais la volonté des clients de payer n'a pas suivi le même rythme. En conséquence, les prix des vols en Europe n'ont augmenté que de 2,7 % pendant cette période, selon les statistiques. Cela pose des défis aux prestataires de services. Cette semaine, Ryanair a annoncé qu'elle retirerait des avions de Berlin et supprimerait six itinéraires de son programme.

Ce n'est pas un cas isolé ; la Fédération allemande du transport aérien illustre, en prenant l'exemple de Stuttgart, comment l'offre de services aux aéroports allemands se réduit. Entre 2019 et 2024, onze liaisons avec des villes européennes ont été supprimées là-bas, mais seulement sept nouvelles ont été lancées. La fréquence sur les itinéraires existants a également chuté de manière spectaculaire, par exemple pour Lisbonne de plus de 70 %. Tandis que dans d'autres grands pays européens, le nombre de passagers est revenu aux niveaux d'avant Covid, l'Allemagne est en retard - avec seulement 83 % de la capacité de 2019 atteinte dans les aéroports allemands pendant le premier semestre 2024.

Les compagnies aériennes attribuent la principale raison de ces taxes et frais plus élevés au gouvernement. La taxe sur les billets d'avion a augmenté de plus de 20 % à elle seule en mai. Entre 15,53 et 70,83 euros sont maintenant prélevés par passager. Les coûts de contrôle de la sécurité sont prévus pour augmenter de 10 euros maximum à 15 euros en 2025.

Des coûts supplémentaires interminables

Depuis 2020, les taxes et les frais ont presque doublé en moyenne, selon la Fédération allemande du transport aérien. De plus, à partir de l'année prochaine, les compagnies aériennes devront initialement mélanger de petites quantités de carburant durable, beaucoup plus cher que le carburant fossile, dans leur carburant. Cela affecte principalement les compagnies aériennes à bas prix, comme Ryanair, Easyjet et WizzAir, dont les clients prêtent une attention particulière aux tarifs. Selon la Fédération, ces compagnies ont réussi à offrir seulement 71 % de leur package de services de 2019 pendant les six premiers mois de l'année.

La Fédération a calculé les taxes et les frais pour un vol intra-européen d'un Airbus A320 avec 150 passagers. Cet exemple concerne l'aéroport de Stuttgart : en 2019, les coûts s'élevaient à 2 389 euros ; ils ont augmenté de 84 % à 4 404 euros maintenant. Parmi eux, 2 330 euros ont été affectés à la taxe sur le transport aérien, 1 716 à la taxe de sécurité aérienne et 358 à la gestion du trafic aérien pour le décollage et l'atterrissage. Les hausses de prix à Stuttgart sont particulièrement élevées, mais pas un cas isolé. À Düsseldorf, la Fédération signale que les coûts ont presque doublé. Surtout, les décollages et atterrissages en Allemagne sont beaucoup plus lourdement taxés qu

