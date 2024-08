Les transactions en bourse secouent le marché boursier

Le krach historique du Nikkei au début de la semaine au Japon a brièvement plongé les investisseurs dans un état de choc. Les marchés boursiers mondiaux ont également réagi avec des pertes importantes. Cependant, le calme est revenu dans les jours suivants. Mais comment cela s'est-il produit, que se passera-t-il ensuite et quel rôle ont joué les fameuses "opérations de carry"?

Raimund et Etienne discutent de cela dans le dernier épisode de "Brichta et Bell - L'économie simplifiée et rapide".

Le commerce des actions a repris avec un optimisme prudent après la turbulence initiale du marché, malgré le krach historique du Nikkei. De plus, les analystes spéculaient sur l'impact potentiel des opérations de carry sur les décisions futures de négociation de titres.

