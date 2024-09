Les trampolines sont- elles sans danger pour les enfants, comme l'a dit un médecin?

Il pourrait être surprenant que l'organisation pédiatrique principale du pays déconseille vivement l'utilisation domestique des trampolines. L'Académie américaine de pédiatrie fournit des données sur les blessures graves, telles que celles affectant la moelle épinière, qui peuvent entraîner des lésions neurologiques permanentes.

Malgré la popularité de l'utilisation de trampolines domestiques lors de rendez-vous de jeu et de fêtes dans des lieux commerciaux, de nombreuses familles ignorent les risques impliqués. Les blessures peuvent survenir de différentes manières, notamment lors de collisions, d'atterrissages incorrects, de chutes et d'impacts avec le cadre ou les ressorts du trampoline. Compte tenu de ces dangers potentiels, il est essentiel de comprendre qui est exposé aux risques et quelles précautions peuvent être prises pour minimiser les dommages.

Pour faire la lumière sur ces questions, j'ai discuté avec le Dr Leana Wen, experte en santé et mère de deux enfants scolarisés. Le Dr Wen est médecin urgentiste et professeur clinique associé à l'Université George Washington, ainsi que l'ancienne commissaire à la santé de Baltimore.

CNN: Le trampoline est-il dangereux pour les enfants?

Dr Leana Wen: Entre 2009 et 2018, plus de 800 000 blessures liées aux trampolines ont été rapportées, selon une étude de 2022 dans la revue Soins d'urgence pédiatriques. Plus de 36 000 de ces incidents ont nécessité une hospitalisation, plus d'un tiers entraînant des fractures osseuses. Les sites de blessure les plus courants étaient les bras et les jambes, bien que plus d'un enfant sur cinq ait subi des blessures à la tête et au cou, notamment des commotions cérébrales.

Les enfants peuvent être blessés de différentes manières sur les trampolines. Ils peuvent entrer en collision les uns avec les autres en sautant simultanément, atterrir incorrectement ou exécuter des manœuvres dangereuses comme des sauts périlleux ou des flips. Si un trampoline est surélevé, les enfants pourraient tomber et se blesser sur le sol. Ils pourraient également heurter les ressorts ou le cadre, ou entrer en collision les uns avec les autres si plusieurs sauteurs sont présents.

En 2012, l'Académie américaine de pédiatrie a émis une déclaration recommandant vivement de ne pas utiliser les trampolines à des fins récréatives pour les enfants. Cette recommandation a été réaffirmée en 2020, en invoquant la fréquence élevée de blessures et le potentiel de blessures graves et irréversibles, notamment des lésions neurologiques permanentes dues à des blessures à la tête et au cou.

CNN: Y a-t-il des facteurs spécifiques associés à des taux de blessures plus élevés, et certains enfants sont-ils plus vulnérables aux blessures?

Wen: Oui, selon l'AAP. Sauter avec plusieurs personnes sur le même appareil augmente le risque de blessures, surtout pour les personnes plus petites. Par conséquent, l'AAP recommande de ne permettre qu'à un sauteur à la fois sur le mat si un trampoline est utilisé.

De plus, les recherches ont montré que les enfants de 5 ans et moins sont plus exposés aux fractures et aux luxations dues aux blessures liées aux trampolines. L'AAP recommande aux enfants de moins de 6 ans de ne pas utiliser de trampolines.

De plus, les flips et les sauts périlleux présentent un risque de blessure à la tête et à la colonne cervicale en raison de leur association avec ces manœuvres. Ces mouvements doivent être évités dans les lieux de loisirs. Cependant, si les enfants apprennent l'acrobatie comme partie intégrante d'un programme sportif structuré, les parents doivent s'assurer que des entraîneurs qualifiés sont disponibles pour développer ces compétences.

Bien que certains pensent que les coussins et les enclosures peuvent prévenir les blessures, l'AAP a rapporté que ces mesures peuvent donner un faux sentiment de sécurité. Les coussins et les filets peuvent aider, mais ils doivent être en bon état. De plus, le trampoline doit être placé sur le sol, car les chutes du trampoline peuvent également entraîner des blessures.

CNN: Est-il plus sûr d'utiliser un trampoline à la maison ou de se rendre dans un parc à trampoline commercial, comme un parc à trampoline?

Wen: Les deux options présentent certains risques.

Une méta-analyse de 2020 a montré que les blessures dans les parcs à trampoline avaient une probabilité plus élevée de nécessiter une chirurgie que l'utilisation de trampolines domestiques. De plus, le risque de chirurgie était six fois plus élevé pour les blessures associées aux trampolines de taille normale par rapport à celles associées aux mini-trampolines.

En 2023, une étude publiée dans le journal Pédiatrie a rapporté que 11 % des blessures dans les parcs à trampoline étaient graves. Dans l'ensemble, les blessures se produisaient à un taux de 1,14 pour 1 000 heures de saut dans les parcs.

D'autres recherches suggèrent que l'augmentation des blessures liées aux trampolines est due à la popularité croissante de ces installations commerciales. Les installations commerciales sont souvent bondées, ce qui peut entraîner plusieurs sauteurs en même temps, augmentant ainsi le risque de blessures. De plus, l'équipement commercial permet aux sauteurs de raggiungere des hauteurs plus élevées, ce qui peut entraîner des chutes plus graves et des blessures plus graves.

Les parents doivent être conscients que l'utilisation à la maison et commerciale des trampolines présente des risques. Faites preuve de prudence et soyez bien informé des dangers potentiels.

Si vous vous rendez chez quelqu'un avec un trampoline dans le jardin, jetez un coup d'œil à l'équipement avant de laisser votre enfant sauter. Il est plus sûr si la zone de saut est près du sol et éloignée d'autres objets comme les arbres et les murs. Gardez un œil sur les filets, coussins, crochets et ressorts usés qui dépassent.

Lors de la visite d'un parc à trampoline, essayez d'éviter les heures de pointe pour réduire le risque de collisions. Restez près de votre enfant et conseillez-le contre l'exécution de cascades dangereuses comme les flips.

Notre famille a opté pour une stratégie de réduction des risques. En reconnaissant les risques liés à l'utilisation récréative des trampolines, nous essayons de réduire les dommages en limitant la fréquence et en réduisant les activités à haut risque.

Nous n'avons pas de trampoline à la maison et essayons d'éviter les sorties à des maisons avec des trampolines autant que possible. Si nos enfants vont dans des maisons avec des trampolines, nous essayons de les en éloigner. S'ils insistent pour y aller, nous les surveillons de près et leur demandons de sauter un par un.

La situation la plus difficile à gérer est lorsqu'ils sont invités à des anniversaires chez des amis dans des lieux commerciaux avec des trampolines. Il est difficile d'attendre des enfants qu'ils ratent ces occasions. Dans ces cas, nous fixons des règles strictes à l'avance, comme pas de sauts périlleux, rester à la vue d'un adulte et quitter la zone du trampoline s'il y a des enfants plus âgés autour.

Chaque famille a des niveaux de tolérance aux risques différents. L'important est d'être conscient des risques afin de pouvoir prendre une décision éclairée et minimiser les risques autant que possible.

Malgré son conseil de ne pas utiliser de trampolines à la maison en raison du risque élevé de blessures, le Dr Leana Wen reconnaît que éviter completely les trampolines peut être difficile en raison de leur popularité. Pour minimiser les risques, elle préconise une stratégie de réduction des risques, comme limiter l'utilisation du trampoline, éviter les activités à haut risque et maintenir des règles strictes lors de fêtes dans des lieux commerciaux. Encourager des activités de bien-être qui priorisent la forme physique et la sécurité, comme des programmes sportifs structurés, pourrait être une meilleure alternative pour le divertissement et la santé globale des enfants.

