- Les trains sont de retour sur les rails après un présumé incendie criminel.

Après l'attaque présumée par le feu sur le railway de Berlin, la circulation entre Spandau et la gare principale se déroule à nouveau sans heurts à la fois sur les S-Bahn et les trains régionaux, longue distance et de fret. Un incendie dans les installations ferroviaires vendredi avait endommagé « environ 30 câbles avec environ 1 000 âmes », a expliqué un porte-parole du railway. Cela signifiait que les commutateurs ne pouvaient pas être définis.

Les câbles ont été remplacés par sections ces derniers jours et ensuite testés. Selon le railway, plus de 2 300 trains ont été affectés par les restrictions sur la Ringbahn et le trafic régional pendant plus de cinq jours.

La police traite l'incendie de câbles comme une attaque politique. Selon les connaissances actuelles, il y a des preuves d'une motivation correspondante, a déclaré un porte-parole de la police mardi. Le département de protection de l'État continue d'enquêter sur l'affaire. Une revendication de responsabilité publiée sur une plateforme internet de gauche est également prise en compte dans l'enquête. Les enquêteurs de Berlin pensent qu'elle vient de la scène de gauche et est actuellement examinée par la police.

