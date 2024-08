- Les trains à voie étroite commémorent des étapes marquantes du chemin de fer avec des milliers de participants.

Les Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ont organisé une grande fête. Ils ont invité un grand nombre de personnes à un festival de la gare célébrant le 125ème anniversaire de la Harzquerbahn et de la Brockenbahn à Wernigerode, comme l'a annoncé le porte-parole de l'entreprise Dirk Bahnsen à l'agence de presse allemande. La soirée du samedi, remplie de musique, de spectacle laser et de feux d'artifice, a attiré environ 3 000 personnes à elle seule. "Nous avons célébré deux jours incroyables. Tout s'est déroulé sans accroc et nous sommes ravis", a déclaré Bahnsen.

Bahnsen a également noté que des visiteurs de différents pays européens étaient présents, y compris des "amateurs de trains" qui cherchent des trains spécifiques et voyagent dans des lieux spécifiques dans ce but. Ils étaient là, entre autres choses, pour filmer et prendre des photos de la locomotive à vapeur de 125 ans "Hoya" de l'Association allemande des chemins de fer, qui a été expédiée à la voie ferrée à voie étroite Hoya-Syke-Asendorf en 1899. Une locomotive à vapeur construite en 1897, datant des débuts de la Harzquer- et Brockenbahn, a également été très appréciée, ainsi que le voyage en navette avec le "Schweineschnäuzchen", un wagonnet de 1932.

Sur le site de l'événement à Wernigerode, il y avait des expositions techniques, des visites guidées, des promenades et des divertissements pour les familles. "Nous avons enregistré environ 800 promenades en locomotive sur le site pendant les deux jours", a déclaré Bahnsen. Un train miniature à vapeur pour enfants a également été très apprécié.

En 1899, une locomotive à vapeur a grimpé jusqu'au Brocken, un sommet de 1 141 mètres de haut. Simultanément, le fonctionnement à grande échelle de l'ensemble de la Harzquerbahn, qui relie les villes de Nordhausen (Thuringe) et Wernigerode (Saxe-Anhalt), a commencé. Avant cela, la Harzquerbahn était déjà en service sur certains tronçons. La troisième ligne de chemin de fer de l'HSB est la Selketalbahn.

L'HSB exploite le plus long réseau de chemins de fer à voie étroite continue d'Allemagne, s'étendant sur environ 140 kilomètres avec une voie d'un mètre de large. Les locomotives à vapeur de l'entreprise sont une attraction touristique majeure dans la région du Harz.

