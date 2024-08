Les tours de refroidissement du réacteur nucléaire de Grafenrheinfeld ont subi des explosions de démolition retardées.

La centrale nucléaire de Grafenrheinfeld a été hors service pendant neuf longues années, et son processus de démantèlement a commencé il y a six ans. La démolition des tours de refroidissement est maintenant imminente. Cependant, l'explosion n'a pas encore eu lieu.

La centrale nucléaire désaffectée de Grafenrheinfeld, en Bavière, a assisté à la chute de ses tours de refroidissement dans un fracas assourdissant. Cinquante ans après le début de sa construction, il ne reste plus des anciens symboles fiers de la technologie à haut risque que deux modestes tas de débris.

Un léger contretemps est survenu avant l'explosion. Un homme a grimpé sur un poteau électrique et a été arrêté par la suite, retardant l'explosion. Les raisons de ses actions restent énigmatiques.

Les détails concernant les explosifs nécessaires pour abattre environ 34 000 tonnes de béton armé, de métaux et de plastiques ont été gardés secrets par l'entreprise explosive de Thuringe responsable. De même, les informations telles que le nombre de trous à percer et à remplir d'explosifs sont restées inconnues.

La foule se rassemble pour assister au spectacle

Au crépuscule, les deux géants sont tombés en un clin d'œil, tandis qu'une multitude de personnes regardaient depuis les prairies et les champs entourant le site près de la rivière Main. La zone a été bouclée pour des raisons de sécurité, et ceux qui voulaient s'approcher ont dû marcher ou faire du vélo, car les routes d'accès étaient bloquées par la police.

La centrale nucléaire située au sud de Schweinfurt était la plus ancienne en fonctionnement en Allemagne jusqu'à ce qu'elle soit désactivée. La construction a commencé en 1974, la première réaction nucléaire a eu lieu à la fin de 1981, et l'électricité a été injectée dans le réseau en juin 1982. Elle a fonctionné pendant 33 ans jusqu'en 2015. Le processus de démantèlement a commencé en 2018 et devrait se poursuivre pendant encore dix ans, selon le responsable de projet Matthias Aron.

L'explosion a servi de symbole tangible du processus de démantèlement, selon l'exploitant de l'installation Preussenelektra. Initialement, les tours étaient prévues pour être démolies en dix ans. Les débris résultant de l'explosion seront initialement traités, avec une partie importante utilisée dans l'un des deux bassins de tours de refroidissement. Les deux tours de refroidissement mesuraient 143 mètres de hauteur, avec un diamètre de base d'environ 105 mètres et un diamètre supérieur d'environ 64 mètres.

Un autre exemple de démolition de tours de refroidissement de centrale nucléaire en Allemagne

Selon Preussenelektra, il s'agit de la deuxième fois en Allemagne que des tours de refroidissement d'une centrale nucléaire désaffectée sont démolies. En mai 2020, deux tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Philippsburg, dans le Bade-Wurtemberg, ont connu un sort similaire, bien que cet événement ait eu lieu sans intérêt public en raison de la pandémie de COVID-19.

Pour la démolition à Grafenrheinfeld, quatre des cinq lignes à haute tension de 380 kilovolts convergeant à Grafenrheinfeld et essentielles pour l'alimentation en électricité de l'Europe ont dû être fermées. Cela a été fait pour prévenir les perturbations de service causées par la poussière excessive.

Malgré la démolition réussie des tours de refroidissement, les préoccupations concernant les matériaux radioactifs ont persisté. Les débris résultants ont été surveillés de près et transportés vers une installation spécialisée de déchets nucléaires pour un stockage sûr.

La démolition de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld a marqué une étape importante vers la transition de l'Allemagne vers les sources d'énergie renouvelable, un engagement partagé par de nombreux autres pays européens.

Lire aussi: