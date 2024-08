- Les tours de puissance explosées sont un spectacle pour les spectateurs.

Un hélicoptère survole les terres de l'ancienne centrale nucléaire de Grafenrheinfeld près de Schweinfurt, avec la navigation sur le Main voisin temporairement interrompue, et des kilomètres de barrières marquant la zone d'exclusion. "Nous avons tout fait pour une exécution sécurisée de la démolition et sommes convaincus que cet événement sera réussi et sécurisé", déclare le responsable du projet Matthias Aron.

À mesure que le soir approche, les deux tours de la centrale sont prévues pour être abattues dans unecollapse contrôlée. Des heures avant le spectacle, des centaines de spectateurs se sont installés sur les prés et les champs entourant la centrale nucléaire. "Si vous voulez avoir de bonnes places, il faut venir tôt", déclare Olaf Müller, qui, avec son frère et sa petite amie, est assis à quelques centaines de mètres de la centrale nucléaire à l'ombre. Ils ont une couverture de pique-nique, un parapluie, des chaises de camping et une glacière avec eux. Le trio espère capturer des images impressionnantes pour un film au ralenti qu'ils veulent montrer en famille.

La question des déchets nucléaires reste sans solution

Le fait que les tours de 143 mètres de haut seront bientôt de l'histoire ne dérange pas le quinquagénaire de Hofheim, à environ 30 kilomètres de là. Sa famille est toujours opposée à l'énergie nucléaire - la manière la plus coûteuse de produire de l'électricité. Et une source d'énergie qui occupera l'humanité pour toujours. "Il n'y aura jamais de stockage définitif", déclare Müller. Selon lui, il serait plus judicieux de stocker les déchets nucléaires en surface sur les anciens sites de centrales nucléaires, ayant ainsi plus de contrôle sur les fûts que dans les stockage souterrains.

La famille Jüngling de Haßfurt (district de Haßberge) s'est installée de l'autre côté du Main, près de Bergrheinfeld, avec une table pliante, des collations et des jeux. "Nous jouons principalement au Rummykub", explique Nicole, 39 ans. Tout le monde est un peu excité, surtout son fils de 11 ans, qui a insisté pour venir. "J'aime quand les choses explosent", déclare Maximilian. Cela doit commencer à 18h30 - et en 30 secondes, les géants de béton seront réduits en débris.

Le démantèlement a commencé en 2018

La centrale nucléaire au sud de Schweinfurt était la plus ancienne centrale nucléaire encore en activité en Allemagne jusqu'à ce qu'elle soit fermée. La construction de la centrale a commencé en 1974. La première réaction en chaîne a été initiée à la fin de 1981, et l'électricité a été injectée dans le réseau à partir de juin 1982. Elle était en service depuis 33 ans jusqu'en 2015. Le démantèlement y est en cours depuis 2018 - et devraitProbablement prendre encore dix ans.

