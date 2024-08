- Les tournesols occupent de plus en plus de terrain en Thuringe

Agriculteurs en Thuringe se tournent de plus en plus vers les tournesols dans leurs champs. L'élevage a contribué à ce que les fleurs se développent mieux en Thuringe, selon un porte-parole de l'association des agriculteurs. En général, la plante a de faibles exigences en matière de sol et peut s'adapter bien à la sécheresse.

De plus, il y a une demande croissante pour les produits locaux, a ajouté le porte-parole. Les graines sont envoyées à des moulins à huile locaux ou transformées en aliment pour oiseaux.

Selon l'Office statistique de l'État, la superficie réservée à la culture du tournesol a augmenté à nouveau l'année dernière. Elle était de 4 756 hectares en 2023, comparativement à 4 480 hectares en 2022. En 2022, elle était inférieure à la moitié de cela. Cependant, l'association des agriculteurs a déclaré que la culture du tournesol en Thuringe reste une niche.

During the current growing season, the plants are developing well. However, it is too early for a first assessment of the yield. The harvest is expected between late August and late September. In case of bad weather, it can extend into winter.

