Conserver l'infrastructure et la protection de l'écosystème - Les touristes qui visitent la Nouvelle-Zélande peuvent s'attendre à payer trois fois le prix d'entrée actuel, selon des annonces récentes.

Hausse des coûts pour les voyageurs allemands se rendant en Nouvelle-Zélande : L'administration de cette nation du Pacifique Sud a annoncé son intention d'augmenter considérablement la taxe touristique pour les visiteurs provenant de la plupart des pays. Au lieu des 35 dollars néo-zélandais actuels (environ 20 euros), la "taxe de conservation et de tourisme international" (IVL) coûtera 100 dollars néo-zélandais (environ 56 euros) à partir du 1er octobre.

Le droit devra être payé en ligne à l'avance lors de l'obtention du permis d'entrée électronique NZeTA. Les citoyens d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse sont exempts de visa s'ils prévoient de passer un maximum de trois mois dans le pays. Ceux qui prévoient de séjourner plus longtemps devront obtenir un visa touristique, et les frais de celui-ci augmenteront également à partir d'octobre.

Inquiétudes du secteur du tourisme en Nouvelle-Zélande

Le ministre du Tourisme, Matt Doocey, a déclaré : "Le tourisme international est d'une importance capitale pour l'économie de notre nation." Cependant, il entraîne également des coûts importants pour les communautés locales, tels que la surcharge des infrastructures régionales et les coûts d'entretien et de réparation accrus dans les zones de conservation." Malgré ces défis, Doocey reste confiant que la Nouvelle-Zélande continuera d'être perçue comme une destination de voyage attrayante par de nombreux voyageurs dans le monde.

Les critiques s'interrogent sur cette décision. Le Tourism Industry Aotearoa (TIA) a exprimé ses préoccupations, suggérant que la Nouvelle-Zélande a eu des difficultés à relancer son secteur du tourisme depuis la fin de la pandémie de COVID-19 et est en retard sur d'autres nations. "Cela aura un impact supplémentaire sur notre compétitivité mondiale", a déclaré la PDG Rebecca Ingram. On s'attend à ce que le droit plus élevé entraîne plusieurs dizaines de milliers de voyageurs en moins par an.

La Nouvelle-Zélande est un rêve de destination pour de nombreuses personnes dans le monde entier. Elle captive les visiteurs avec sa nature immaculée, ses glaciers monumentaux, ses fjords et ses volcans. De plus, les villes vibrant

